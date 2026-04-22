15:52
USD 87.45
EUR 102.88
RUB 1.17
Кыргызча

«Манас аэропорту» унаа жолунда жарыктандыруу системасы жаңыланууда

Учурда «Манас аэропорту» автожолундагы көчөлөрдү жарыктандыруу системасын модернизациялоо боюнча оңдоо иштери жүрүп жатат. Бул тууралуу Бишкек шаардык Милициянын кайгуул кызмат башкармалыгынын (МККБ) басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, бул иш-чаралардын алкагында жарык берүүчү мамылар жолдун ортосуна орнотулууда. Бул келечекте жолдун көрүнүүсүн кыйла жакшыртып, жол кыймылынын коопсуздугун жогорулатат.

Милициянын кайгуул кызмат башкармалыгы айдоочуларды ылдамдык режимин так сактоого, өтө кунт коюп айдоого жана бул тилкеде жол иштери жүрүп жатканын эске алууга чакырат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/371473/
Кароо: 24
Басууга
Теги
Кыргызстан энергетиканы модернизациялоого 31 млрд сомдон ашык инвестиция салат
«Илбирс» имаратынын сыртын жаңыртып жатышат
Бишкекте 6 жерге жол чырак орнотулат
Бишкекте дагы 18 транспорттук жана жөө жүрүүчүлөр үчүн 7 жол чырак орнотулат
Бул жылы Бишкектин 18 кесилишине жол чырак орнотуу пландалган
Баялинов менен Орозбеков көчөлөрүнүн кесилишинде жол чырак иштей баштады
Бишкектиктер оңдолгон көчөлөргө жол чырактарды орнотууну суранышат
Бишкекте эски жол чырактар жаңыланат
Бишкекте 2 миң 591 жарык чыгаруучу чырактар орнотулду
Эң көп окулган жаңылыктар
Мектепке кабыл алуу.&nbsp;56&nbsp;миңден ашык бала биринчи класска катталды Мектепке кабыл алуу. 56 миңден ашык бала биринчи класска катталды
Кыргызстанда Улуу Ата Мекендик согуштун 24&nbsp;ардагери калды Кыргызстанда Улуу Ата Мекендик согуштун 24 ардагери калды
Садыр Жапаров: &laquo;Чакан ГЭСтер КР&nbsp;энергетикасынын стратегиялык маанилүү багыты&raquo; Садыр Жапаров: «Чакан ГЭСтер КР энергетикасынын стратегиялык маанилүү багыты»
Пайдалуу кеңеш: Эртең менен эрте тамактанууну арыктоого жардам берет Пайдалуу кеңеш: Эртең менен эрте тамактанууну арыктоого жардам берет
22-апрель, шаршемби
15:47
«Манас аэропорту» унаа жолунда жарыктандыруу системасы жаңыланууда «Манас аэропорту» унаа жолунда жарыктандыруу системасы...
15:20
«Элдик Банк» ШКУ БАБ төрагасы статусунда эл аралык делегацияларды кабыл алды
15:05
Жогорку Кеңеш эмгекти коргоо боюнча жаңы мыйзамды жактырды
14:23
Калкты тейлөө борборлору алдыдагы майрам күндөрү да иштейт
14:20
Жогорку Кеңеш БШК мүчөлөрүнүн санын кыскартууну колдоду