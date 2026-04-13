14-апрелге карата аба ырайы

Эртең, 14-апрелде өлкөнүн көпчүлүк аймактарында күн ачык болот. Бул тууралуу Кыргызгидромет кызматы билдирди.
Ал эми Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым аймактарында жаан-чачын күтүлөт.
Абанын температурасы:
Чүй өрөөнүндө түнкүсүн +5... +10, күндүз +21... +26;
Талас жергесинде түнкүсүн +4... +9, күндүз +20... +25;
Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн +7... +12, күндүз +22... +27;
Нарын аймагында түнкүсүн 0... +5, күндүз +14 .. +19;
Ысык-Көл облусунда түнкүсүн +2... +7, күндүз +12... +17;
Бишкек шаарында түнкүсүн +8... +10, күндүз +24... +26 градус жылуу болот.