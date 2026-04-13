Кыргызча

14-апрелге карата аба ырайы

Эртең, 14-апрелде өлкөнүн көпчүлүк аймактарында күн ачык болот. Бул тууралуу Кыргызгидромет кызматы билдирди.

Ал эми Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым аймактарында жаан-чачын күтүлөт.

Абанын температурасы:

Чүй өрөөнүндө түнкүсүн +5... +10, күндүз +21... +26;

Талас жергесинде түнкүсүн +4... +9, күндүз +20... +25;

Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн +7... +12, күндүз +22... +27;

Нарын аймагында түнкүсүн 0... +5, күндүз +14 .. +19;

Ысык-Көл облусунда түнкүсүн +2... +7, күндүз +12... +17;

Бишкек шаарында түнкүсүн +8... +10, күндүз +24... +26 градус жылуу болот.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/370133/
Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт. 13-15-апрелге карата аба ырайы
11-апрелге карата аба ырайы
9-апрелге карата аба ырайы
8-апрелге карата аба ырайы
7-апрелге карата аба ырайы
Бишкекте күн күркүрөп, жамгыр жаайт. 6-8-апрелге карата аба ырайы
4-апрелге карата аба ырайы
3-апрелге карата аба ырайы
2-апрелге карата аба ырайы
1-апрелге карата аба ырайы
Аламүдүн районунда кадрдык алмашуу: жаңы аким дайындалды Аламүдүн районунда кадрдык алмашуу: жаңы аким дайындалды
ЖК&nbsp;өкмөттөн Чернобыль апааты курмандыктарына бир жолку төлөмдү берүүнү суранды ЖК өкмөттөн Чернобыль апааты курмандыктарына бир жолку төлөмдү берүүнү суранды
ЖК&nbsp;депутаты Кара-Балта шаарына абаны тазалоочу жабдыктарды орнотууну суранды ЖК депутаты Кара-Балта шаарына абаны тазалоочу жабдыктарды орнотууну суранды
УКМК Балыкчыда кол тамгаларды жасалмалаган жеке нотариусту кармалды УКМК Балыкчыда кол тамгаларды жасалмалаган жеке нотариусту кармалды
13-апрель, дүйшөмбү
17:30
14-апрелге карата аба ырайы 14-апрелге карата аба ырайы
15:27
Кыргызстандын туңгуч космонавты Салижан Шарипов Ошто окуучулар менен жолугушту
15:06
Эмгек министринин жаңы орун басары жамаатка тааныштырылды
14:24
Быйыл он үч чакан гидроэлектростанция ишке киргизилет
14:05
Чек ара бекетинде өзүн атып алган жоокер каза болду