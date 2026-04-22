Туризм фондунда 90 миллион сомдук коррупциялык схема аныкталды

Кыргызстандын Башкы прокуратурасы Экономика жана коммерция министрлигине караштуу Туризмди өнүктүрүүнү колдоо фондунда мамлекетке ири өлчөмдө зыян келтирүү фактысы боюнча кылмыш ишин козгоду.

Көзөмөл органдын маалыматы боюнча, 2022-жылдан 2024-жылга чейин фонддун кызмат адамдары жеке компаниялардын катышуусу менен туруктуу коррупциялык схеманы уюштурушкан.

Аныкталгандай, туризм тармагын өнүктүрүү шылтоосу менен консультациялык кызмат көрсөтүүгө жана ар кандай долбоорлорду ишке ашырууга мамлекет үчүн пайдасыз келишимдер түзүлгөн. Бул долбоорлордун басымдуу бөлүгү иш жүзүндө аткарылган эмес.

Мыйзамсыз аракеттердин натыйжасында мамлекетке 90 миллион сомдон ашык зыян келтирилген.

Учурда тергөө иштери жүрүп жатат, ишке тиешеси бар бардык адамдар жана окуянын жагдайлары такталууда.
Акча алышкан. Психиатрия жана наркология борборунун алты дарыгери кармалды
TI: Кыргызстан жемкорлук боюнча рейтингде бир баскыч артка кетти
Жаныкулов пара алып жаткан видео боюнча түшүндүрмө берди. Прокуратура текшерет
Сузакта мектепти курууда мамлекетке дээрлик 5 миллион сом зыян келтирилген
Ош аба майданындагы чек арачылар жемкорлукка шек саналууда
Өкмөт жемкорлук боюнча маалымат бергендерге 1 миллион сом берет
Башкы мал доктур Калысбек Жумаканов камакка алынды
Ширин Айтматова менен президенттин аппаратынын өкүлү жолукту
Мамлекеттик бюджетке 26 миллион 408 миң 750 сом которулду
Кыргызстан жемкорлукту кабылдоо индексинде 180 орундун ичинен 125-орунду ээледи
Мектепке кабыл алуу.&nbsp;56&nbsp;миңден ашык бала биринчи класска катталды Мектепке кабыл алуу. 56 миңден ашык бала биринчи класска катталды
Кыргызстанда Улуу Ата Мекендик согуштун 24&nbsp;ардагери калды Кыргызстанда Улуу Ата Мекендик согуштун 24 ардагери калды
Садыр Жапаров: &laquo;Чакан ГЭСтер КР&nbsp;энергетикасынын стратегиялык маанилүү багыты&raquo; Садыр Жапаров: «Чакан ГЭСтер КР энергетикасынын стратегиялык маанилүү багыты»
Пайдалуу кеңеш: Эртең менен эрте тамактанууну арыктоого жардам берет Пайдалуу кеңеш: Эртең менен эрте тамактанууну арыктоого жардам берет
15:47
«Манас аэропорту» унаа жолунда жарыктандыруу системасы жаңыланууда
15:20
«Элдик Банк» ШКУ БАБ төрагасы статусунда эл аралык делегацияларды кабыл алды
15:05
Жогорку Кеңеш эмгекти коргоо боюнча жаңы мыйзамды жактырды