Садыр Жапаров сыйлыктарды кыскартты. Мыйзамга кол коюлду

Президент Садыр Жапаров «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары, ардак наамдары жана мамлекеттик сый акылары жөнүндө» мыйзамына кол койду.
Мыйзам 2026-жылдын 19-мартында Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган.
Мыйзамдын максаты жарандардын мамлекет жана коом алдында сиңирген эмгектерин моралдык жактан таанууну чагылдырган жогорку ардак наамдар системасын түзүү болуп саналат.
Мыйзам менен төмөнкүлөр сунушталууда:
1) мамлекеттик сыйлыктардын, ардак наамдардын жана мамлекеттик сый акылардын түрлөрүнөн 46 түрдүн 22син белгилөө аркылуу алардын системасын бир эле мезгилде өркүндөтүү менен бекитүү, атап айтканда:
— төмөнкүлөрдү уюштуруу менен:
«Эрдик» ордени (даражалары жок) — биринчи категориядагы мамлекеттик сыйлыгын;
«Ардак» медалы — экинчи категориядагы мамлекеттик сыйлыгын;
«Кыргыз Республикасынын жаратманы» ардак наамын;
«Кыргыз Республикасынын сыймыгы» ардак наамын;
— төмөнкү ардак наамдарын сактоо менен:
«Кыргыз Республикасынын эл мугалими»;
«Кыргыз Республикасынын эл врачы»;
«Кыргыз Республикасынын эл артисти»;
«Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу»;
«Кыргыз Республикасынын эл акыны»;
«Кыргыз Республикасынын эл сүрөтчүсү»;
— төмөнкүлөрдү алуу менен:
«Ата Мекен Баатыры» Кыргыз Республикасынын артыкчылык даражасы — өзгөчө категориядагы мамлекеттик сыйлыгын;
«Данакер» ордени — биринчи категориядагы мамлекеттик сыйлыгын;
3 даражадагы «Эрдик» ордени — биринчи категориядагы мамлекеттик сыйлыгын;
«Даңк» медалы — экинчи категориядагы мамлекеттик сыйлыгын;
Кыргыз Республикасынын Ардак грамотасы — үчүнчү категориядагы мамлекеттик сыйлыгын;
«Эмгек сиңирген» экинчи категориядагы ардак наамдарын;
2) мамлекеттик сыйлыктардын, ардак наамдардын жана мамлекеттик сый акылардын укуктук статусун аныктоо;
3) мамлекеттик сыйлыктарга, ардак наамдарга жана мамлекеттик сый акыларга сунуштоонун тартибин аныктоо;
4) мамлекеттик сыйлыктар менен сыйлоонун, ардак наамдарды ыйгаруунун жана мамлекеттик сый акыларды берүүнүн тартибин аныктоо;
5) мамлекеттик сыйлыктарга, ардак наамдарга жана мамлекеттик сый акыларга татыктуу болгон адамдардын укуктарын жана милдеттерин бекитүү;
6) мамлекеттик сыйлыктарга, ардак наамдарга жана мамлекеттик сый акыларга татыктуу болгон адамдарга социалдык кепилдиктерди Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан белгилөө.