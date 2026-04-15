Виза жана миграция маселелери ТИМде Пакистандын элчиси менен талкууланды

Кыргыстандын Тышкы иштер министрлигинин Консулдук департаментинин директору Сейтек Жумакадыр уулу Пакистандын Атайын жана Ыйгарым укуктуу элчиси Алтамаш Визир Хан менен жолугушту. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, тараптар кыргыз-пакистан консулдук кызматташтыгынын маселелерин, анын ичинде визаларды иштетүү жана виза жана миграция жаатындагы кызматташтыктын башка аспектилерин талкуулашты.

«Эки өлкөнүн жарандарынын укуктарын коргоодо координациялоого өзгөчө көңүл бурулду» — деп айтылат билдирүүдө.
ЕККУнун башкы катчысы иш сапары менен Кыргызстанга келет
Бүгүн Кыргызстанга Черногориянын тышкы иштер министри келет
Жакынкы Чыгыш: Дагы 142 кыргызстандык мекенге кайтарылды
ТМУнун тышкы иштер министрлери Түркиянын президенти менен жолугушту
Кыргызстан менен Польша саясий диалогду чыңдоого макулдашты
Кыргызстан менен Кувейт ТИМ башчылары телефон аркылуу сүйлөштү. Эмнелер айтылды?
Ирандагы кырдаал: БАЭдеги кыргызстандыктар үчүн ТИМ сунуштары
Бүгүн ТИМ башчысы Жээнбек Кулубаев иш сапары менен Улуу Британияга барат
КР Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Швейцарияга иш сапары менен барат
Кыргызстан 185 өлкө менен дипломатиялык мамиле түздү
УКМКнын мурдагы орун басары Даниел Рысалиев кармалды УКМКнын мурдагы орун басары Даниел Рысалиев кармалды
Бүбүсара Бейшеналиеванын 100 жылдыгына арналган эл&nbsp;аралык театр фестивалы өтөт Бүбүсара Бейшеналиеванын 100 жылдыгына арналган эл аралык театр фестивалы өтөт
Садыр Жапаров Чоң-Алайдагы &laquo;Кара-Мык&raquo; чек ара бекетине барды Садыр Жапаров Чоң-Алайдагы «Кара-Мык» чек ара бекетине барды
Кубанычбек Атажанов ЖККУдагы Кыргызстандын өкүлү кызматынан бошотулду Кубанычбек Атажанов ЖККУдагы Кыргызстандын өкүлү кызматынан бошотулду
15-апрель, шаршемби
09:43
Бүгүнкү доллардын курсу Бүгүнкү доллардын курсу
09:36
Шашылыш билдирүү! Тоолуу аймактарда сел жүрүшү мүмкүн
09:27
Виза жана миграция маселелери ТИМде Пакистандын элчиси менен талкууланды
08:30
Салттуу музыка жумалыгы өтөт
08:00
Садыр Жапаров Өзгөн районунун социалдык-экономикалык өнүгүүсү менен таанышты
14-апрель, шейшемби
17:18
15-апрелге карата аба ырайы
17:11
Акбалык Жумалиева БШК төрагасынын орун басары болуп дайындалды
16:10
Президент Кара-Кулжада Калкты тейлөө боюна маданий борборду ачты