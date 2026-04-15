Виза жана миграция маселелери ТИМде Пакистандын элчиси менен талкууланды

Кыргыстандын Тышкы иштер министрлигинин Консулдук департаментинин директору Сейтек Жумакадыр уулу Пакистандын Атайын жана Ыйгарым укуктуу элчиси Алтамаш Визир Хан менен жолугушту. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди.
Маалыматка ылайык, тараптар кыргыз-пакистан консулдук кызматташтыгынын маселелерин, анын ичинде визаларды иштетүү жана виза жана миграция жаатындагы кызматташтыктын башка аспектилерин талкуулашты.
«Эки өлкөнүн жарандарынын укуктарын коргоодо координациялоого өзгөчө көңүл бурулду» — деп айтылат билдирүүдө.