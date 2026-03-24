ЕККУнун башкы катчысы иш сапары менен Кыргызстанга келет

Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун (ЕККУ) башкы катчысы Феридун Хади Синирлиоглу 24-25-мартта Кыргызстанга жумушчу сапар менен келет. Бул тууралуу Кыргызстандын Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди.
Маалыматка ылайык, сапардын алкагында өлкөнүн жогорку жетекчилиги, ошондой эле тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев менен жолугушуулар пландалууда.
Фото Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы.
Тараптар ошондой эле аймактык күн тартибиндеги актуалдуу маселелер боюнча, анын ичинде Борбор Азиядагы интеграциялык процесстер, заманбап коопсуздук чакырыктары жана коркунучтары боюнча пикир алмашып, ЕККУнун алкагында мындан аркы өз ара аракеттенүүнүн мүмкүнчүлүктөрүн талкуулашат.