ТМУнун тышкы иштер министрлери Түркиянын президенти менен жолугушту

Түрк мамлекеттеринин уюмуна мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлерин Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган кабыл алды. Жолугушуу Стамбулда Түрк мамлекеттеринин тышкы иштер министрлери кеңешинин бейрасмий жыйынынын алкагында өттү.

ТИМден билдиришкендей, жолугушууда Түркиянын президенти ТМУ тышкы иштер министрлерин жылуу кабыл алып, түрк мамлекеттеринин ортосундагы кызматташтыкты андан ары бекемдөөнүн маанилүүлүгүн баса белгиледи. Ал аймактык жана эл аралык актуалдуу маселелер боюнча үзгүлтүксүз диалогдун маанилүүлүгүн белгилеп, уюмдун алкагында көп тараптуу кызматташтыкты андан ары өнүктүрүүгө кызыкдар экенин билдирди.

Өз кезегинде Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун атынан жылуу саламын жана эң жакшы каалоолорду жеткирди. Ал Түркия Кыргызстандын эң маанилүү жана ишенимдүү өнөктөштөрүнүн бири экенин, аны менен достук, өз ара урматтоо жана ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүк мамилелер сакталып келе жаткандыгын белгиледи.

Министр ошондой эле Режеп Тайып Эрдогандын ар кандай аймактык жана глобалдык чыр-чатактарды дипломатиялык жол менен чечүү боюнча тынчтык демилгелерин алга жылдырууга кошкон жеке салымын жогору баалады.

Ошондой эле ушул жылы Бишкекте өтө турган Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине жана алтынчы Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдыктын жүрүшү боюнча маалымат берди.

Жолугушуунун жыйынтыгында тараптар эки тараптуу кызматташтыкты андан ары тереңдетүүгө, ошондой эле аймактык жана эл аралык уюмдардын алкагында өз ара аракеттенүүнү бекемдөөгө өз ара кызыкдар экендиктерин тастыкташты.
