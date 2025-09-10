Кыргызстанда дары-дармектерге рецепт жазуунун жаңы тартиби киргизилди

Министрлер кабинети Кыргыз станда дары-дармектерге рецепт жазуу тартибин бекитти. Тиешелүү чечимге министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол койду.
Документ калкты дары-дармек менен камсыздоонун сапатын жогорулатуу максатында кабыл алынды.
Бул токтом менен дары-дармектерге рецепт жазуу эрежелери, дары-дармектерди рецепт боюнча берүү эрежелери, саламаттык сактоо уюмдарында дары-дармектерге талаптарды (заявкаларды) жазуу жана тариздөө тартиби, рецепт бланктарын сактоо эрежелери бекитилди.
Рецепт боюнча берилүүчү дары-дармектер эл аралык патенттелбеген аталыштары менен латын тилинде электрондук форматта жана кагаз жүзүндө — бекитилген үлгүдөгү рецепт бланктарында жазылары белгиленди.
Саламаттык сактоо министрлигине ушул токтом менен бекитилген рецепт бланктарынын формаларын саламаттык сактоо уюмдары тарабынан көбөйтүлүшүнө көзөмөл жүргүзүү тапшырылды.