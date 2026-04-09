Депутат Кыргызстанда климаттык фонд түзүүнү сунуштады

Жогорку Кеңештин депутаты Кыргызстанда климаттык фонд түзүүнү сунуш кылды. Бул тууралуу Гүлшаркан Култаева парламенттин жыйынында билдирди.

Анын айтымында, кесиптештери климаттык аракеттер жөнүндө мыйзам сунуштап жатышат.

«Климаттык кырдаалды жакшыртуу үчүн жакшы стандарттар сунушталууда; программалар иштелип чыгат жана каржылоо бөлүнөт. Бирок, каражаттарды топтоп, аларды натыйжалуу бөлүштүрө турган өзүнчө климаттык фонд түзүү жакшы болмок», — деди Гүлшаркан Култаева.

Мыйзам долбоорунун авторлору фондду түзүү маселесин эске алууга убада беришти.
ЖК депутаты Кара-Балта шаарына абаны тазалоочу билдиргичтерди орнотууну суранды
ЖК өкмөттөн Чернобыль апааты курмандыктарына бир жолку төлөмдү берүүнү суранды
Махабат Мавлянова «Ынтымак Мекенчил» парламенттик тобунан чыкты
Жогорку Кеңеште жарандар үчүн заманбап коомдук кабылдама ачылат
Кыргызстанда 1146 гана мамлекеттик ветеринар иштейт
75 жарандын кайрылуусу парламентке кантип жеткенин комиссия иликтеди
ИИМ: Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Шаирбек Ташиев коррупция боюнча кармалды
ЖК депутаты ысык сууну өчүрүүнү кийинкиге жылдырууну суранды
ЖКнын төрагасы Федерация Кеңешинин башчысы Валентина Матвиенко менен жолугушту
ЖК депутаттары эмки жумада аймактарды кыдырат
Эң көп окулган жаңылыктар
VI&nbsp;Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары. Байсалов Эрдоган менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү VI Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары. Байсалов Эрдоган менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү
Бишкек-Ош жана Бишкек&nbsp;&mdash; Нарын унаа жолдорунда 550дөн ашык мас айдоочу кармалды Бишкек-Ош жана Бишкек — Нарын унаа жолдорунда 550дөн ашык мас айдоочу кармалды
Бүгүн Бишкекте күрөш боюнча Азия чемпионаты башталат Бүгүн Бишкекте күрөш боюнча Азия чемпионаты башталат
ЖРТга дээрлик 57&nbsp;миңдей абитуриент катталды. ЖРТга дээрлик 57 миңдей абитуриент катталды.
9-апрель, бейшемби
14:19
ЖК депутаты Кара-Балта шаарына абаны тазалоочу билдиргичтерди орнотууну суранды ЖК депутаты Кара-Балта шаарына абаны тазалоочу билдирги...
14:10
Депутат Кыргызстанда климаттык фонд түзүүнү сунуштады
12:45
KFC FOOTBALL CUP 2026: учуруңуз келди
12:30
ЖК өкмөттөн Чернобыль апааты курмандыктарына бир жолку төлөмдү берүүнү суранды
12:18
Эдил Байсалов Минкаб төрагасынын орун басары кызматынан кетерин айтты