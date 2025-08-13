13:36
Былтыр Орусиядан Кыргызстанга келген инвестиция көлөмү 279,3 млн долларга жеткен

Орусия Кыргызстандын экономикасынын негизги инвесторлорунун бири бойдон калууда. Улуттук инвестиция агенттиги Россия Федерациясынан Кыргызстандын экономикасына түз чет элдик инвестициялардын туруктуу динамикасын белгилейт.

2017-жылдан 2024-жылга чейин Орусиядан келген түз инвестициянын жалпы көлөмү 1 миллиард 6,3 миллион долларды түзгөн. Бул эки өлкөнүн экономикалык кызматташтыгынын жогорку деңгээли экендигин көрсөтөт.

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитетинин расмий маалыматы боюнча, 2024-жылы Россия Федерациясынан Кыргызстанга келген инвестициянын көлөмү 279,3 миллион долларга жеткен.

Инвестициялар экономиканын төмөнкү негизги секторлору боюнча бөлүштүрүлгөн:

— кайра иштетүү — 117,5 миллион доллар;

— дүң жана чекене соода, автоунааларды жана мотоциклдерди оңдоо — 127,2 миллион доллар;

— финансылык ортомчулук жана камсыздандыруу — 23 миллион доллар;

— башка аймактар — 11,5 млн.

Улуттук инвестиция агенттиги Россия Федерациясы менен стратегиялык өнөктөштүктүн маанилүүлүгүн белгилейт жана Кыргыз Республикасынын экономикасын туруктуу өнүктүрүү максатында инвестициялык кызматташтыкты мындан ары да кеңейтүүгө даяр экендигин билдирет.
