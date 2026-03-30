Казакстандан келген 25 тонна пияз кайра кайтарылды. Себеби

Чүй облусундагы «Ак-Тилек» өткөрүү пунктунда продукциянын милдеттүү түрдө маркировкалоо эрежелерин бузгандыктан улам Казакстандан келген 25 тонна пиязды Кыргызстанга киргизүүгө тыюу салынды. Бул тууралуу Суу чарбасы, айыл чарбасы жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинин басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, «Ак-Тилек» өткөрүү пунктунда карантиндик фитосанитардык текшерүү учурунда адистер Казакстандан импорттолгон 25 тонналык пияздын таңгагында талап кылынган маркировка жок экенин аныкташкан.

Евразия экономикалык комиссиясынын Кеңешинин 2016-жылдын 30-ноябрындагы № 157 чечимине ылайык, карантинге алынган продукциянын ар бир таңгагында продукциянын аталышы, чыгарылган өлкө, экспорттоочу өлкө жана (же) реэкспортер өлкө жөнүндө маалыматтарды камтыган маркировкасы болушу керек.

Карантин алдындагы жүктү маркировкасыз алып кирүү Евразия экономикалык биримдигинин бирдиктүү карантиндик фитосанитардык талаптарын бузуу болуп саналат, ошого байланыштуу бул жүк импортер өлкөгө кайра кайтарылган.
