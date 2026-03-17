Прокуратура жарым млрд сомго бааланган «Кырчын» турбазасын мамлекетке кайтарды

Ысык-Көл облустук прокуратурасы Кырчын капчыгайында жайгашкан «Кырчын» туристтик борборунун мүлкүн мамлекетке кайтарып берди. Бул тууралуу көзөмөл органы билдирди.

Маалыматка ылайык, иликтөөнүн жүрүшүндө 1997-жылы туристтик борбордун мүлкү мыйзам талаптарын одоно бузуу менен жеке адамдарга жана юридикалык жактарга өткөрүлүп берилгени аныкталган.

Башкы прокуратура
Фото Башкы прокуратура. Жарым миллиард сомго бааланган «Кырчын» турбазасын мамлекетке кайтарды

Көрүлгөн прокурордук чаралардын натыйжасында жалпы баасы 501 млн сомду түзгөн аталган турбазанын мүлктүк комплекси жана ага тийиштүү болгон аянты 11 га жер мамлекетке кайтарылды.

Белгилегендей, мамлекеттик менчиктен мыйзамсыз алынып кеткен объектилерди аныктоо иштери уланып жатат.
Кадыр түн. Бул ыйык түнү эмне кылса болот жана эмне кылууга болбойт?
Саламаттыкты сактоо министрлиги 200 тез жардам унаасын сатып алат
14-мартка карата аба ырайы
Кыргызстанда жүздөн ашык маданий мекемеге кызматтык унаалар берилет
