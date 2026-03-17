Прокуратура жарым млрд сомго бааланган «Кырчын» турбазасын мамлекетке кайтарды

Ысык-Көл облустук прокуратурасы Кырчын капчыгайында жайгашкан «Кырчын» туристтик борборунун мүлкүн мамлекетке кайтарып берди. Бул тууралуу көзөмөл органы билдирди.
Маалыматка ылайык, иликтөөнүн жүрүшүндө 1997-жылы туристтик борбордун мүлкү мыйзам талаптарын одоно бузуу менен жеке адамдарга жана юридикалык жактарга өткөрүлүп берилгени аныкталган.
Көрүлгөн прокурордук чаралардын натыйжасында жалпы баасы 501 млн сомду түзгөн аталган турбазанын мүлктүк комплекси жана ага тийиштүү болгон аянты 11 га жер мамлекетке кайтарылды.
Белгилегендей, мамлекеттик менчиктен мыйзамсыз алынып кеткен объектилерди аныктоо иштери уланып жатат.