Ысык-Көлдө экологияга келтирилген зыян үчүн 17,4 миллион сом өндүрүлдү

Ысык-Көл райондук прокуратурасы Тору-Айгыр-Тамчы айылдык муниципалитетинде жана жергиликтүү айлана-чөйрөгө жана токой чарба мыйзамдарын ири өлчөмдө бузуу фактыларын аныктады. Бул тууралуу көзөмөл органынын басма сөз кызматы билдирди.
Текшерүүнүн жыйынтыгында токой жана айыл чарба өндүрүшүнө келтирилген жоготуулар үчүн, ошондой эле алынбай калган пайданын ордун толтуруу боюнча төлөмдөр өз убагында жүргүзүлбөгөндүгү аныкталды.
Аталган мыйзам талаптарынын бузулушун четтетүү максатында райондук прокуратура тарабынан прокурордук акты келтирилип, мамлекеттик бюджетке жалпысынан 17 млн 401 миң 200 сом өлчөмүндө акча каражаттары өндүрүлдү.