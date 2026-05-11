15:58
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Кыргызча

«Ак-Тилек» постунда Орусиянын документтери туура эмес жүгү артка кайтарылды

Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигине караштуу Өсүмдүктөрдү химиялаштыруу, коргоо жана карантин департаментинин Чүй-Бишкек башкармалыгы тарабынан «Ак-Тилек» фитосанитардык текшерүү постунда мыйзам бузуу аныкталды.

Мекеменин маалыматына ылайык, 10-майда Россия Федерациясынан ташылып келе жаткан 36 куб метр ийне жалбырактуу пиломатериал текшерүүгө алынган.

Текшерүү учурунда фитосанитардык сертификатта көрсөтүлгөн маалыматтар товарды коштоочу транспорттук документтердеги маалыматтарга дал келбегени аныкталган. Тактап айтканда, жүктү алуучулардын ар башка даректери көрсөтүлгөнү белгилүү болгон.

Аталган факты боюнча Евразия экономикалык биримдигинин бажы аймагындагы карантиндик фитосанитардык контролду жүргүзүү тартиби тууралуу жобонун 3.7-пунктуна ылайык жүк кайра артка кайтарылды.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/373348/
Кароо: 63
Басууга
Теги
Чоң-Кемин жаратылыш паркындагы база мамлекетке кайтарылды
Казакстандан келген 22 тонна картошка кайра кайтарылды
Бишкектеги 0,63 гектар жер тилкеси мамлекетке кайтарылды
Сокулукта 45,8 млн сомдук 22 жер тилкеси мамлекетке кайтарылды
Ысык-Көлдө 75 миллион сомдук санаторий жана жер тилкеси мамлекетке кайтарылды
Казакстандан келген 25 тонна пияз кайра кайтарылды. Себеби
Сокулукта мыйзамсыз менчиктештирилген оорукана мамлекетке кайтарылды
Ысык-Көлдө экологияга келтирилген зыян үчүн 17,4 миллион сом өндүрүлдү
Таласта ветеринардык башкармалыктын жер тилкеси мамлекетке кайтарылды
Прокуратура жарым млрд сомго бааланган «Кырчын» турбазасын мамлекетке кайтарды
Эң көп окулган жаңылыктар
Тоого эс&nbsp;алууга чыккандарга эскертүү: 7-12-май аралыгында сел жүрүшү мүмкүн Тоого эс алууга чыккандарга эскертүү: 7-12-май аралыгында сел жүрүшү мүмкүн
&laquo;Оптима Банк&raquo;&nbsp;&mdash; 34&nbsp;жылдан бери кардарлар менен бирге «Оптима Банк» — 34 жылдан бери кардарлар менен бирге
ӨКМ башчысы Жалал-Абад, Ош&nbsp;облустарындагы селден жабыркаган аймактарга барды ӨКМ башчысы Жалал-Абад, Ош облустарындагы селден жабыркаган аймактарга барды
Дональд Трамп: &laquo;Тегеран өзөктүк куралдан баш тартууга макул болду&raquo; Дональд Трамп: «Тегеран өзөктүк куралдан баш тартууга макул болду»
11-май, дүйшөмбү
15:30
«Ак-Тилек» постунда Орусиянын документтери туура эмес жүгү артка кайтарылды «Ак-Тилек» постунда Орусиянын документтери туура эмес ж...
15:05
Кыргызстандык аскерлер Түркияда «Эфес-2026» эл аралык машыгууга катышууда
14:30
ШКУнун 25 жылдыгына карата күмүш тыйын жүгүртүүгө чыгарылды
14:06
Адылбек Касымалиев Кыргыз футбол биримдигинин президенттигине талапкер болду
13:20
Май майрамдарында 3 миң 160 автоунаа айып короосуна токтотулду