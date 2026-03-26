ЖКнын төрагасы Марлен Маматалиев расмий иш сапары менен Орусияга барды

Жогорку Кеңешинин Төрагасы Марлен Маматалиев парламенттик делегацияны жетектеп, Россия Федерациясына расмий иш сапары менен барды. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, төраганы депутаттар Талант Мамытов, Гүлнара Баатырова, Гуля Кожокулова, Гульнара Акимбаева, Жумабек Салымбеков, Айгуль Ахмедова, Жылдыз Эгенбердиева ошондой эле Кыргыз Республикасынын санариптик өнүктүрүү жана инновациялык технологиялар министринин биринчи орун басары Нурсултан Кубанов менен «Кыргызтест» мамлекеттик мекемесинин директору Батма Топоева-Ставинская коштоп барышты.

 Алгач Төрага Москва шаарында жайгашкан В.Ф. Орлов атындагы «Марьина Роща» мектебинде болуп, расмий делегацияга эмгек мигранттарынын балдарын жалпы билим берүү класстарына кабыл алуу үчүн өткөрүлүүчү тестирлөөнүн тартиби тууралуу маалымат берилди.

Депутаттар тапшырмалардын татаалдыгына көңүл бурушуп, аларды мүмкүн болушунча жөнөкөйлөтүү боюнча сунуштарын билдиришти. Ошондой эле жолугушуунун катышуучулары тесттин мазмунун жана деңгээлин баалоо максатында өздөрү да тестирлөөдөн өтүп көрүштү.

«Чет өлкөлөрдө жүргөн мекендештерибиздин балдары үчүн билим алууга жеткиликтүүлүк маселеси биз үчүн абдан маанилүү. Тестирлөөнүн шарттары түшүнүктүү, адилеттүү болуп, башка тилдик чөйрөдөн келген балдардын өзгөчөлүктөрү эске алынышы кажет»,  - деди Төрага Марлен Маматалиев.

Андан соң Кыргыз Республикасынын көргөзмө-соода борборунда (ВДНХ) Төрага Марлен Маматалиев делегация мүчөлөрү менен бирге кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү жана эмгек мигранттары менен жолугушту. Баарлашуунун жүрүшүндө мекендештерди тынчсыздандырган актуалдуу маселелер көтөрүлүп, тиешелүү түшүндүрмөлөр жана жооптор берилди.

«Мамлекет кайсы жерде болбосун өз жарандары менен дайыма бирге. Бүгүн көтөрүлгөн бардык маселелер көзөмөлгө алынып, аларды чечүү боюнча тиешелүү мамлекеттик органдар менен бирге керектүү иштерди алып барабыз», - деди Марлен Маматалиев.

Расмий сапардын экинчи күнү жогорку деңгээлдеги бир катар жолугушуулар менен уланып, анын ичинен Төрага Марлен Маматалиев Россия Федерациясынын Федералдык Жыйынынын Мамлекеттик Думасынын Төрагасы Вячеслав Володин жана Федерация Кеңешинин Төрайымы Валентина Матвиенко менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзөрү күтүлүүдө.
Министрлер кабинетинин төрагасы Казакстанга иш сапары менен барат
Кыргызстан менен Тажикстан эки тараптуу мамилени ар тараптуу өнүктүрүүнү көздөйт
Тажикстандын премьер-министри Кыргызстанга келди
Садыр Жапаров Түркмөнстандын президенти менен Ашхабадда жолугушту
Министрлер кабинетинин төрагасы Россияга иш сапары менен барат
Садыр Жапаровдун Пакистанга болгон мамлекеттик сапары аяктады
Садыр Жапаров Пакистан президенти Асиф Али Зардари менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздү
Садыр Жапаровдун Пакистан сапарында он алты документке кол коюлду. Тизме
Кыргызстан менен Пакистандын соода көлөмү 200 миллион долларга жетиши мүмкүн
Садыр Жапаров менен Пакистандын премьер-министринин расмий сүйлөшүүлөрү башталды
Ошто төрт эм&nbsp;төрөгөн эне ымыркайлары менен үйүнө чыгарылды Ошто төрт эм төрөгөн эне ымыркайлары менен үйүнө чыгарылды
Бүгүн Бишкекте жылуулук өчүрүлүп, 1-апрелден тарта ысык суу токтотулат Бүгүн Бишкекте жылуулук өчүрүлүп, 1-апрелден тарта ысык суу токтотулат
24-мартка карата аба ырайы 24-мартка карата аба ырайы
Чүйдө жөө өтмөктөн окуучу кызды унаа сүзүп, каза болду Чүйдө жөө өтмөктөн окуучу кызды унаа сүзүп, каза болду
Бүгүн Бишкектин борбордук бөлүгүндө суу өчүрүлөт Бүгүн Бишкектин борбордук бөлүгүндө суу өчүрүлөт
ШКУнун Дельфий оюндары: «Элдик бий» сынагынын биринчи туру аяктады
07:45
Криштиану Роналдунун уулу «Реал Мадрид» академиясына кошулушу мүмкүн
00:14
Кыргызстан Евробиримдиктин авиация боюнча «кара тизмесинен» майда чыгышы мүмкүн
26-мартка карата аба ырайы
17:08
Сүйүнчү! Ошто үч эм төрөгөн энеге 100 миң сом тапшырылды
17:00
Бишкекте искусство университетине 5 кабаттуу кошумча имараты курулууда
16:51
Кыргызстанда 150 жеке агенттик жарандарды 26 өлкөгө ишке орноштурат
14:49
Изилдөөлөр аяктады. Барскоон-Бедел жолунда туннель казуу иштери башталды