XIII эл аралык Махмуд Кашгари атындагы аңгемелер сынагы башталды

XIII эл аралык Махмуд Кашгари атындагы аңгемелер сынагына чыгармаларды кабыл алуу башталды. Бул тууралуу Жазуучулар союзунан билдиришти.

Анда белгиленгендей, кезектеги сынак Евразия жазуучулар союзунун 20 жылдыгына арналат. Конкурска буга чейин эч жерде жарыяланбаган жана башка сынактарга катышпаган чыгармалар кабыл алынат. Тематикалык жактан чектөөлөр жок. Аңгеме 1000 сөздөн кем эмес жана 10 000 сөздөн ашпашы керек.

Аңгемелерди тапшыруу мөөнөтү 1-сентябрда аяктайт.

Жеңүүчүлөрдү жарыялоо 20-ноябрга, ал эми сыйлыктарды тапшыруу аземи 8-декабрга белгиленген.

Сыйлык акылардын өлчөмү:

  • 1-орун — 45 миң түрк лирасы;
  • 2-орун — 25 миң түрк лирасы;
  • 3-орун — 20 миң түрк лирасы;
  • Кызыктыруучу сыйлыктар — 10 миң түрк лирасы.

Сынак Евразия жазуучулар союзу тарабынан уюштурулууда. Сыйлыктарды тапшыруу аземи кырдаалга жараша аралыктан (онлайн) өтүшү мүмкүн.

Эске салсак, буга чейин акын Эльмира Ажыканова жана жазуучу Айдарбек Сарманбетов эл аралык адабий сынакта байгелүү орундарына татыктуу болушкан.
Баш байге 100 миң сом: Улуттук жазуучулар союзу ыр сынак жарыяланды
«Кыргызфильм» улуттук киностудиясы сценарийлер сынагын жарыяланды
Кыргызстан боюнча 206 мектеп директорлугуна конкурс жарыяланды
«Манас» эпосуна арналган скульптуралык жана композициялар боюнча сынак узартылды
Аймактагы авторлор үчүн адабий сынак жарыяланды
Жаңы гимн: Жогорку Кеңеш сунушталган үч вариантты тең четке какты
Бишкекте жаш манасчылардын кароо-сынагы жыйынтыкталды. Жеңүүчүлөр кимдер?
Аалам сулуусу сынагы: Кыргыз кызы бүркүттүн кейипкери менен дүйнөнү суктандырды
Бүгүн дастанчылардын республикалык кароо-сынагы башталат
Кыргызстандагы 191 мектеп директорунун кызматына сынак жарыяланды
Эң көп окулган жаңылыктар
Орозо &minus;2026: Айт намазы мечиттерде окулат. Программасы Орозо −2026: Айт намазы мечиттерде окулат. Программасы
Садыр Жапаров Гананын тышкы иштер министрин кабыл алды. Эмнелер талкууланды? Садыр Жапаров Гананын тышкы иштер министрин кабыл алды. Эмнелер талкууланды?
17-мартта күтүлгөн аба ырайы 17-мартта күтүлгөн аба ырайы
ӨКМ: Ашууларда кар көчкү түшүүсү мүмкүн ӨКМ: Ашууларда кар көчкү түшүүсү мүмкүн
