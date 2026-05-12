Австрияда «Евровидение-2026» сынагы башталды

Вена шаарында «Евровидение-2026» ыр сынагы расмий түрдө башталды: Австриянын борборунда катышуучулардын салттуу «бирюза жолчосу» аркылуу парады өттү. Бул тууралуу BBC News кабарлайт.

Бул жылы сынакка 35 өлкө катышууда. Ал эми туруктуу беш катышуучу Израилдин чакырылганына байланыштуу иш-чарага бойкот жарыялашты.

2026-жылы «Евровидение» өзүнүн 70 жылдыгын белгилеп жатат, бирок майрамдын маанайына Израилдин катышуусу боюнча курч талаш-тартыштар кайрадан көлөкө түшүрдү. Ушул себептен улам Исландия, Ирландия, Нидерланды, Словения жана Испания сынакка катышуудан баш тартышты.

Венадагы быйылкы тогуз финалдык шоунун билеттери рекорддук мөөнөттө сатылып кетти. Гранд-финалга болгон бардык орундар болгону 14 мүнөттүн ичинде сатылып бүткөн.

Ошентсе да, сынактын аудиториясы кыскарышы мүмкүн: Испания, Словения жана Ирландиянын телеканалдары берүүнү көрсөтүүдөн баш тартышты. Бирок берилген күйөрмандар сынакка YouTube аркылуу көз сала алышат.
