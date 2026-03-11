14:42
USD 87.45
EUR 101.83
RUB 1.12
Кыргызча

Депутаттардын кадыр-баркын кимдер түшүрүп жатат? Президенттин жообу

Депутаттардын кадыр-баркын министрлер же мен эмес, депутаттар өздөрү түшүрүп жатат. Бул тууралуу бүгүн, 11-мартта өлкө башчысы Садыр Жапаров Жогорку Кеңештеги жыйында эл өкүлү Эрулан Кокуловго жооп берип жатып белгиледи.

Мамлекет башчысынын айтымында, буга депутаттар өздөрү күнөөлүү.

«Депутаттардын кадырынын түшүп кетиши ар бир депутаттын өзүнөн, президенттен эмес. Майда-чүйдө маселелерди көтөрүп, болор-болбос бир нерсе менен элдин алдында уят болуп жатсаңар, эл кантип сыйлайт. Депутат деген орчундуу маселелерди көтөрүш керек», — деди Жапаров.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/365491/
Кароо: 141
Басууга
Теги
Президент: «Келечекте 16 жашка чейинки балдар жөлөкпулдар менен камсыздалат»
Садыр Жапаров: «Коррупцияга каршы күрөштө бир тууганымды да аябайм»
Садыр Жапаров эл өкүлдөрүн бөлүп — жарууга жол бербөөгө чакырды
Жогорку Кеңеште жаңы дайындалган министрлер ант беришти
ЖК Канат Чыныбаевди Өзгөчө кырдаалдар министри кызматына талапкерлигин жактырды
«Адилет-Кыргызстан» депутаттык тобунун аталышы «Ишеним» болуп өзгөрдү
Президент Садыр Жапаров Жогорку Кеңеште сөз сүйлөйт
Жогорку Кеңештин депутаты Куванычбек Конгантиев мандатын тапшырды
ЖК комитети БШКнын курамын кыскартуу боюнча мыйзам долбоорун жактырды
ЖК депутаты Дастан Бекешев ЖРТны акысыз өткөрүүнү сунуштады
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргызстанда ак&nbsp;илбирстин саны 550дөн ашты Кыргызстанда ак илбирстин саны 550дөн ашты
Быйыл Кыргызстанда 9&nbsp;миллион бак -дарак отургузуу пландалууда Быйыл Кыргызстанда 9 миллион бак -дарак отургузуу пландалууда
10-мартка карата аба ырайы 10-мартка карата аба ырайы
Ирандын жаңы Жогорку лидери шайланды. Ал&nbsp;тууралуу эмне белгилүү? Ирандын жаңы Жогорку лидери шайланды. Ал тууралуу эмне белгилүү?
11-март, шаршемби
13:15
Бишкекте кайрадан тамак-аштан массалык уулануу катталды Бишкекте кайрадан тамак-аштан массалык уулануу катталды...
13:05
Депутаттардын кадыр-баркын кимдер түшүрүп жатат? Президенттин жообу
12:38
Пайдалуу кеңеш: Уйкуга кантип даярдануу керек?
12:30
Президент: «Келечекте 16 жашка чейинки балдар жөлөкпулдар менен камсыздалат»
12:11
Садыр Жапаров: «Коррупцияга каршы күрөштө бир тууганымды да аябайм»