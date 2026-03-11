13:09
USD 87.45
EUR 101.83
RUB 1.12
Кыргызча

Садыр Жапаров: «Коррупцияга каршы күрөштө бир тууганымды да аябайм»

«Коррупцияга каршы күрөштө  бир тууганымды да аябайм», — деп билдирди бүгүн парламенттин жыйынында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров.

Анын айтымында, кандай болгон күндө да коррупцияга каршы күрөш улана берет.

«Эч кимди аябайм. Өз бир тууганым болсо да,  аны аябайм. Бирок, бир туугандарым жана балдарым мамлекеттик кызматта иштебейт, ошондуктан санаам тынч», — деди Садыр Жапаров.

Мамлекет башчысы «Сиздер, мен дагы элге убада берип, шайланып келгенбиз. Таза иштейбиз, мамлекет үчүн иштейбиз, келечекти түзүп кетебиз, коррупцияны жок кылабыз дегенбиз. Ошол үчүн берген антыбызды, ошол убадаларыбызды аткарышыбыз керек. Келечекте биздин жасай турган иштерибиз арбын. Өзүңүздөр билесиздер, жакынкы 10-15 жылда экономикасынын кирешеси боюнча 30 өнүккөн өлкөнүн катарына киребиз деп турабыз. Аны да ишке ашырышыбыз керек. Дүйнө тынч эмес, муну да көрүп турасыңар. Ошол үчүн ынтымакта жеке кызыкчылык үчүн эмес, мамлекет үчүн гана иштеп беришибиз керек», — деп кошумчалады.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/365477/
Кароо: 141
Басууга
Теги
Депутаттардын кадыр-баркын кимдер түшүрүп жатат? Президенттин жообу
Президент: «Келечекте 16 жашка чейинки балдар жөлөкпулдар менен камсыздалат»
Садыр Жапаров эл өкүлдөрүн бөлүп — жарууга жол бербөөгө чакырды
Жогорку Кеңеште жаңы дайындалган министрлер ант беришти
ЖК Канат Чыныбаевди Өзгөчө кырдаалдар министри кызматына талапкерлигин жактырды
«Адилет-Кыргызстан» депутаттык тобунун аталышы «Ишеним» болуп өзгөрдү
Президент Садыр Жапаров Жогорку Кеңеште сөз сүйлөйт
Жогорку Кеңештин депутаты Куванычбек Конгантиев мандатын тапшырды
ЖК комитети БШКнын курамын кыскартуу боюнча мыйзам долбоорун жактырды
ЖК депутаты Дастан Бекешев ЖРТны акысыз өткөрүүнү сунуштады
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргызстанда ак&nbsp;илбирстин саны 550дөн ашты Кыргызстанда ак илбирстин саны 550дөн ашты
Быйыл Кыргызстанда 9&nbsp;миллион бак -дарак отургузуу пландалууда Быйыл Кыргызстанда 9 миллион бак -дарак отургузуу пландалууда
10-мартка карата аба ырайы 10-мартка карата аба ырайы
Ирандын жаңы Жогорку лидери шайланды. Ал&nbsp;тууралуу эмне белгилүү? Ирандын жаңы Жогорку лидери шайланды. Ал тууралуу эмне белгилүү?
11-март, шаршемби
13:05
Депутаттардын кадыр-баркын кимдер түшүрүп жатат? Президенттин жообу Депутаттардын кадыр-баркын кимдер түшүрүп жатат? Презид...
12:38
Пайдалуу кеңеш: Уйкуга кантип даярдануу керек?
12:30
Президент: «Келечекте 16 жашка чейинки балдар жөлөкпулдар менен камсыздалат»
12:11
Садыр Жапаров: «Коррупцияга каршы күрөштө бир тууганымды да аябайм»
11:45
Садыр Жапаров эл өкүлдөрүн бөлүп — жарууга жол бербөөгө чакырды