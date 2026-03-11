Садыр Жапаров эл өкүлдөрүн парламенттин парламентти бөлүп — жарууга жол бербөөгө чакырды. Бул тууралуу президент бүгүн, 11-мартта Жогорку Кеңештин жыйынында билдирди.
Анын айтымында, Жогорку Кеңештеги акыркы окуялардан баары кабардар, анда айрым парламент өкүлдөрү бөлүп — жарууга аракет кылышты.
«Бирок биз муну өз убагында токтото алдык. Келгиле, келечекте мындай иштерге аралашпайлы. Мындай бөлүнүп-жарылуу мамлекеттүүлүккө коркунуч жаратат», — деди Садыр Жапаров парламентте.
Ал мурда аймактык бөлүнүүлөргө каршы күрөшүүгө убада бергенин жана бул максатта бир катар чаралар көрүлгөнүн, бул өз жемишин бергенин эске салды.