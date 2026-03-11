ЖК Канат Чыныбаевди Өзгөчө кырдаалдар министри кызматына талапкерлигин жактырды

Жогорку Кеңеш Канатбек Чыныбаевди өзгөчө кырдаалдар министри кызматына дайындоого макулдук берди. Мындай чечим бүгүн, 11-мартта парламенттин жалпы жыйында кабыл алынды.
Талапкерди парламенттин жыйынында президенттин жана министрлер кабинетинин Жогорку Кеңештеги туруктуу өкүлү Бектур Зулпиев тааныштырды.
Эскерте кетсек, 10-мартта Президент Садыр Жапаров Канатбек Чыныбаевди Өзгөчө кырдаалдар министринин милдетин аткаруучу кылып дайындоо жөнүндө жарлыкка кол койгон.
Ал мурда Өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары болуп иштеген.