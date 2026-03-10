12:08
USD 87.45
EUR 100.88
RUB 1.11
Кыргызча

ЖК комитети БШКнын курамын кыскартуу боюнча мыйзам долбоорун жактырды

Жогорку Кеңештин Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана регламент боюнча комитети «Жогорку Кеңештин регламенти жөнүндө» мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" жана «Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы жөнүндө» конституциялык мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" мыйзам долбоорлорун биринчи окууда карап чыгып, жактырды.

Мыйзам долбоорун төрага Марлен Маматалиев, Талант Мамытов, Акылбек Түмөнбаев, Дастанбек Жумабеков, Нурбек Сыдыгалиев, Талайбек Масабировдор демилгелеген.

Депутат Нурбек Сыдыгалиевдин айтымында, мыйзам долбоорлору шайлоолорду жана референдумдарды ыкчам жана сапаттуу өткөрүү үчүн Борбордук шайлоо комиссиясынын (БШК) курамын оптималдаштыруу жана аны түзүү тартибин өркүндөтүү максатында иштелип чыккан. Долбоордо БШКнын мүчөлөрүнүн санын 12ден 8ге чейин кыскартуу сунушталууда.

Сыдыгалиев экинчи окууда БШКнын курамын 8 мүчөдөн түзүүнү караган өзгөртүү сунушталарын кошумчалады.

Талкуу учурунда депутат Дастан Бекешев мыйзам долбоорунда БШК мүчөлөрүнө карата так критерийлерди жана талаптарды жазуу зарылдыгын белгиледи.

Шайназаров мыйзам долбоорунда сунушталган комиссиянын түзүмү шайлоо процессинин ачыктыгын жана натыйжалуулугун камсыз кылууга мүмкүндүк берерин айтты.

Жыйынтыгында Жогорку Кеңештин депутаттары мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырышты.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/365292/
Кароо: 49
Басууга
Теги
ЖК депутаты Дастан Бекешев ЖРТны акысыз өткөрүүнү сунуштады
Депутат Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган бүт мыйзамдарды талдоону сунуштады
Жогорку Кеңештин төрагасы депутаттардын айлыгын айтты
ЖКнын ишин жасалма интеллект менен иштеген «Мырза» жана «Айым» чагылдырат
Медер Алиев төраганын биринчи орун басары болуп шайланды
Чыңгыз Ажибаев төраганын орун басары кызматынан кетти
ЖКда алимент төлөбөгөндөргө жазаны күчөтүү сунушталды
Жогорку Кеңеште эки тармактык комитеттин төрагалары алмашты
ЖКнын эки тармактык комитетинин жетекчилери кызматтан кетти
Жогорку Кеңештеги «Ата Журт» депутаттык тобунун аталышы өзгөрдү
Эң көп окулган жаңылыктар
Миң айдан да&nbsp;жакшы түн: Кадыр түндү кантип өткөрүү керек? Миң айдан да жакшы түн: Кадыр түндү кантип өткөрүү керек?
Карыя 22&nbsp;млн сом уурдаткан: алдамчылар кармалды Карыя 22 млн сом уурдаткан: алдамчылар кармалды
&laquo;Бала ырысы&raquo;: Кыргызстанда 3&nbsp;жашка чейинки балдарга жөлөкпул бериле баштайт «Бала ырысы»: Кыргызстанда 3 жашка чейинки балдарга жөлөкпул бериле баштайт
Old Bishkek комплексиндеги убактылуу суу өтүүлөрүнүн пайда болуу себептери Old Bishkek комплексиндеги убактылуу суу өтүүлөрүнүн пайда болуу себептери
10-март, шейшемби
11:52
ЖК комитети БШКнын курамын кыскартуу боюнча мыйзам долбоорун жактырды ЖК комитети БШКнын курамын кыскартуу боюнча мыйзам долб...
11:34
Нарын -Жаңы-Жол унаа жолу убактылуу жабылды
11:05
Мектептердин жанында ден соолукка зыяндуу азык-түлүктөрдү сатууга тыюу салынат
10:45
Орозо −2026: Ыйык Рамазандын акыркы 10 күндүгү башталды
10:35
Эдил Байсалов БУУнун Башкы катчысы кызматына аялды дайындоого чакырды