Мектептердин жанында ден соолукка зыяндуу азык-түлүктөрдү сатууга тыюу салынат

Министрлер кабинети 2016-жылдын 11-апрелиндеги өкмөттүн 201-токтому менен коомдук саламаттыкты сактоо маселелерин жөнгө салган өзгөртүүлөрдү киргизди.

Токтому мектептин аймагынан 100 метр аралыкта ден соолукка зыяндуу азык-түлүктөрдү саткан жайларды жайгаштырууга тыюу салат.

 Ошондой эле, токтомдо мектеп инфраструктурасына коюлган талаптар такталды. Тактап айтканда, калк жыш жайгашкан жана орун чектелүү аймактарда төрт кабаттуу имараттарды курууга уруксат берилет. Төртүнчү кабатта коммуналдык жана эс алуу жайлары, ошондой эле психологдор, логопеддер жана социалдык кызматкерлер сыяктуу окуучуларга кызмат көрсөтүүчү кеңселер жайгашышы мүмкүн.

Документ мектептерди ылайыкташтырылган имараттарга жайгаштыруу талаптарын жаңыртат. Бул имараттарда окуу класстары, тамактануучу жайлар, медициналык кабинеттер, эс алуу жайлары, административдик жана коммуналдык бөлмөлөр, даараткана жана кийим алмаштыруучу бөлмөлөр болушу керек.

Санитардык жана желдетүү стандарттары жана өрт коопсуздугунун талаптары сакталган шартта, жер төлөдөгү мейкиндиктерди ашканалар, китепканалар, спорт, бий жана жыйын залдары үчүн колдонууга уруксат берилет.

Спорт залдарды балдар жана кыздар үчүн өзүнчө кийим алмаштыруучу бөлмөлөр жана даараткана менен жабдуу сунушталат. Эгерде имараттын техникалык мүмкүнчүлүгү болсо, душ орнотулушу мүмкүн. Эгерде мектептин өзүнүн спорт залы жок болсо, жакын жердеги спорттук жайларды колдонсо болот.

Жобо 15 күндөн кийин күчүнө кирет.
