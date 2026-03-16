Калыс-Ордо конушунда 650 окуучуга ылайыкталган кошумча мектеп имараты курулууда

Курулуш министри Нурдан Орунтаев тиешелүү бөлүмдөрдүн жетекчилери менен бирге Биринчи май районундагы Калыс-Ордо конушундагы мектеп курулушунун жүрүшүн текшерип чыкты.
Курулуш республикалык бюджеттен каржыланууда. Долбоорго ылайык, мектеп имараты эки кабаттуу болуп, 650 окуучуга ылайыкташат. Мектепте заманбап жабдуулар, анын ичинде кенен класстар, ашкана, компьютердик класс, жумушчу бөлмөлөр, акт залы жана бардык зарыл шарттар менен жабдылган спорт залы болот.
Учурда курулуш аянтчасында пайдубалын казуу иштери жүрүп жатат.
Белгилей кетсек, учурда 86-орто жалпы билим берүүчү мектепте 4385 окуучу билим алат.