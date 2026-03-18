«Акылман» президенттик лицейлери дагы эки шаарда ачылат

Жаңы окуу жылынан баштап, «Акылман» президенттик лицейлери Манас жана Талас шаарларында ачылат. Бул тууралуу мектептин окуу иштери боюнча директорунун орун басары Кубанычбек Нарынбеков маалымат жыйынында билдирди.

Анын айтымында, эки шаарда лицейлердин курулушу 60 пайызга аяктады. Алар 2026-2027-окуу жылында окуучуларды кабыл ала алышат.

Манас жана Таласта лицейлердин ачылышы жергиликтүү балдар ал жерде гана окуйт дегенди билдирбейт. Окуу жайдын эрежелерине ылайык, баланын үч лицейдин кайсынысына бараары жөнүндөгү чечимди жети аймактын балдары үчүн аралаш окутуу принцибине негизделген комитет кабыл алат.

Жаңы окуу жылында үч лицейдин ар бири алтынчы класска 72 окуучуну кабыл алууну пландап жатат. Ал эми Манас жана Талас шаарлары жетинчи класска ушунча окуучуну кабыл алуу каралган.

 Президенттин жарлыгы менен 2023-жылы Чолпон-Атада 264 окуучу окуган лицей ачылган. Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлөт. Тамактануу күнүнө беш маал берилет жана жатакана акысыз.
Калыс-Ордо конушунда 650 окуучуга ылайыкталган кошумча мектеп имараты курулууда
Бишкектеги Ак-Бата конушунда 650 орундуу жаңы мектеп курулат
Мектептердин жанында ден соолукка зыяндуу азык-түлүктөрдү сатууга тыюу салынат
Көк-Жар айылында 750 окуучуга ылайыкташтырылган жаңы мектеп курулат
Быйыл Бишкекте 25 жаңы мектеп жана 7 окуу имараты курулат
Мектептерде окуу китептеринин жеткиликтүүлүгү 84,8 пайызга жетти
Бишкектеги № 29 мектепке Советтер Союзунун баатыры Муса Жалилдин ысымы ыйгарылды
Быйыл Ош шаарында жаңы он мектеп курулат. Тизме
Быйыл Бишкекте отуз алты мектеп курулат
12 жылдык окууга өтүү. 2026-жылы бир миллиард сомдон ашык каражат бөлүнөт
Орозо &minus;2026: Айт намазы мечиттерде окулат. Программасы Орозо −2026: Айт намазы мечиттерде окулат. Программасы
Садыр Жапаров Гананын тышкы иштер министрин кабыл алды. Эмнелер талкууланды? Садыр Жапаров Гананын тышкы иштер министрин кабыл алды. Эмнелер талкууланды?
17-мартта күтүлгөн аба ырайы 17-мартта күтүлгөн аба ырайы
ӨКМ: Ашууларда кар көчкү түшүүсү мүмкүн ӨКМ: Ашууларда кар көчкү түшүүсү мүмкүн
