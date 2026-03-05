14:32
USD 87.45
EUR 101.43
RUB 1.13
Кыргызча

Депутат Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган бүт мыйзамдарды талдоону сунуштады

Жогорку Кеңештин бүгүн, 5-марттагы жалпы жыйынында депутат Улукбек Карыбек уулу Парламенттик изилдөөлөр жана укук талдоо институтун түзүүнү сунуштады.

Ал эл өкүлдөрү мыйзамдарды кабыл алышаарын, бирок алардын кийин ишке ашырылышына кызыкдар эместигин, мыйзамдарды анализдеп, көзөмөл кылбай жатканын билдирди.

Анын айтымында, Кыргызстанда 158 миң 111 ченемдик укуктук акты бар, алардын 135 миң 567си күчүндө.

«Жогорку Кеңеш 5 миң 755 мыйзам жана 23 миң 347 токтом кабыл алды. Акыркы үч жылда депутаттар 677 мыйзам кабыл алышты, бирок алардын сегизин гана көзөмөлдөштү. Мыйзамга ылайык, үзгүлтүксүз мониторинг жана баалоо жүргүзүлүшү керек. Биз талдоо жүргүзүүгө милдеттүүбүз. Биз мыйзамдарды кабыл алабыз, бирок алардын сапаты, кандай иштээри жана жарандарга кандай таасир этери жөнүндө сурабайбыз. Мыйзамдардын сапаты төмөндөдү», — деп белгиледи депутат.

Ал 2024-жылы парламент мыйзамдарды баалоо системасы боюнча токтом кабыл алганын, ага ылайык ар бир парламенттик комитет кабыл алынган мыйзамдарды талдап чыгышы керектигин эске салды.

Улугбек Карыбек уулу ар бир мыйзамды талдап, Жогорку Кеңештин комитеттерине сунуштарды бере турган Парламенттик изилдөөлөр жана укук талдоо институтун түзүүнү сунуштады.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/364650/
Кароо: 166
Басууга
Теги
ЖК депутаты Дастан Бекешев ЖРТны акысыз өткөрүүнү сунуштады
Жогорку Кеңештин төрагасы депутаттардын айлыгын айтты
ЖКнын ишин жасалма интеллект менен иштеген «Мырза» жана «Айым» чагылдырат
Медер Алиев төраганын биринчи орун басары болуп шайланды
Чыңгыз Ажибаев төраганын орун басары кызматынан кетти
ЖКда алимент төлөбөгөндөргө жазаны күчөтүү сунушталды
Жогорку Кеңеште эки тармактык комитеттин төрагалары алмашты
ЖКнын эки тармактык комитетинин жетекчилери кызматтан кетти
Жогорку Кеңештеги «Ата Журт» депутаттык тобунун аталышы өзгөрдү
Жогорку Кеңештин жаңы эки депутаты ант берип, кызматка киришти
Эң көп окулган жаңылыктар
Албаниядагы рейтингдик турнир: Кыргызстандын балбандары 9&nbsp;медаль утту Албаниядагы рейтингдик турнир: Кыргызстандын балбандары 9 медаль утту
Бишкекте заманбап маданий борбордун курулушуна мезгил кутусу салынды Бишкекте заманбап маданий борбордун курулушуна мезгил кутусу салынды
4-мартка карата аба ырайы 4-мартка карата аба ырайы
Биз 20&nbsp;жаштабыз! Кечээ, бүгүн жана эртең Биз 20 жаштабыз! Кечээ, бүгүн жана эртең
5-март, бейшемби
14:05
Өзбекстандан келген 80 миңден ашык көчөт артка кайтарылды Өзбекстандан келген 80 миңден ашык көчөт артка кайтарыл...
13:17
ЖК депутаты Дастан Бекешев ЖРТны акысыз өткөрүүнү сунуштады
12:54
Бишкек-Торугарт унаа жолуна кар көчкү түштү. Жол жабылды
12:45
Пайдалуу кеңеш: Алманын организмге тийгизген таасирлери
12:26
ӨКМ башчысы Өзгөндөгү өрттөн балдардын каза болушуна байланыштуу көңүл айтты