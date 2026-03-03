09:45
Кыргызстандын түштүк аймагында 3,5 баллдык жер титирөө болду

Кыргызстандын түштүк аймагында 3,5 баллдык жер титирөө болду. Бул тууралуу Улуттук илимдер академиясынын Сейсмология институту билдирди.

Маалыматка ылайык, жер титирөөлөр 2-мартта саат 18:44тө катталган.

Жер титирөөнүн очогу Кыргызстандын аймагында, Көк-Бел айылынан түштүк-батышка 3 чакырым, Кетмен-Төбө айылынан түштүк-батышка 17 чакырым, Кара-Көл шаарынан түндүк-чыгышка 20 чакырым жана Токтогул районунун борборунан түштүккө 22 чакырым алыстыкта ​​жайгашкан.

Жер титирөөнүн күчү Көк-Бел айылында болжол менен 3,5 балл, ал эми Кара-Көл жана Кетмен-Төбөдө 3 баллды түзгөн.
