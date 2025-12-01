09:38
Кыргызстан жер титирөө болду

Улуттук илимдер академиясынын Сейсмология институтунун маалыматы боюнча, Кыргызстан жер титирөөнүн күчү болжол менен 3,0 баллга жеткен.

Маалыматка ылайык, жер титирөө 30-ноябрда саат 3:32де катталган.

Жер титирөөнүн очогу Кыргызстан аймагында (Тахталы кырка тоосу), Бор-Дөбө айылынан түштүк-батышка 8 чакырым, Кетмен-Төбө айылынан түштүккө 10 чакырым жана Токтогул районунун борборунан түштүк-чыгышка 30 чакырым алыстыкта ​​жайгашкан.

Бор-Дөбөдөгү жер титирөө Рихтер шкаласы боюнча болжол менен 2,5 баллга жеткен.
