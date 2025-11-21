09:45
Кыргызстан 3,5 баллдык жер титирөө болду

Улуттук илимдер академиясынын Сейсмология институтунун маалыматы боюнча, Кыргызстан дагы бир жер титирөө болду.

Институттун маалыматы боюнча, жер титирөө 20-ноябрда саат 18:35те катталган.

Жер титирөөнүн очогу Кыргызстандын Көк-Ирим тоолорунда, Сары-Булак айылынан 13 чакырым түштүк-чыгышта, Табылгы айылынан 19 чакырым түштүк-батышта, Арал айылынан 27 чакырым түштүктө жана Казарман айылынан 30 чакырым түштүк-чыгышта жайгашкан.

Сары-Булак, Табылгы жана Көл айылдарындагы жер титирөөнүн күчү 2,5 баллды түзгөн.
