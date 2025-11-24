09:10
Кыргызча

Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында жер титирөө катталды

Улуттук илимдер академиясынын Сейсмология институтунун маалыматы боюнча, Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында жер титирөө катталды.

Институттун маалыматы боюнча, бүгүн саат 5:25те эпицентрде болжол менен 3 баллга жеткен жер титирөөлөр катталды.

Жер титирөөнүн очогу Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында (Алай тоо кыркасында), Жар-Башы айылынан 28 чакырым түштүк-чыгышта, Ачык-Суу айылынан 28 чакырым түштүк-батышта жана Оштон 145 чакырым түштүк-батышта жайгашкан.

Жер титирөөнүн күчү Кыргыз Республикасынын калктуу конуштарында сезилген жок.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/351976/
Кароо: 44
