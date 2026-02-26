15:59
USD 87.45
EUR 103.10
RUB 1.14
Кыргызча

Мурдагыдан да жакшы болот: Садыр Жапаров Ташиев менен мамилеге комментарий берди

Президент Садыр Жапаров «Кабар» улуттук маалымат агенттигине берген маегинде УКМКнын мурдагы башчысы Камчыбек Ташиев менен болгон мамилеси боюнча айрым жарандардын тынчсыздануусуна токтолуп, «Андан ары эмне болот?» деген суроого жооп берди.

«Эч нерсе болбойт. Бул маселени трагедия кылыштын кереги жок. Мурдагыдан дагы жакшы болот. Жашоо токтоп калбайт. Бир досум кетсе, артымда 7 миллиондон ашуун досум бар. Мага баарынан жалпы элибиз жана куттуу мамлекетибиз кымбат.

Кимде-ким элдин тынчтыгын бузса, аёосуз жазасын алат. Ага акылыбыз да, күчүбүз да жетет. Экономикабыздын өсүү темпи жогорулап кете берет. Ички жана тышкы саясат өз нугу менен улана берет», -деди президент
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/363706/
Кароо: 93
Басууга
Теги
Садыр Жапаров Ширшов боюнча жооп берди: «Эң башкысы мамлекетке пайда алып келүү»
Президент Ташиевге жолукту: Эмнелер талкууланды?
Президент Садыр Жапаров акыркы кадрдык чечимдер боюнча комментарий берди
Америкалык 20 тил билген Камила: «Кыргыз тилин жан дүйнөм менен жактырам»
Садыр Жапаров 2020-жылдагы окуя боюнча: «Бир аз болгондо Кыргызстан талкаланмак»
Садыр Жапаров Улуу Британиянын банктарга каршы санкцияларына комментарий берди
Эдил Байсалов: Курманбек Бакиевдин дагы өзүн коргоо укугу бар
Кадыр Кошалиев: Экс-президенттер менен маегим боюнча Сүйүн Касмамбетов билген
УТРК: Кадыр Кошалиевге Бакиевден маек алууга техника жана акча бөлүнгөн эмес
РБК: Орусиялыктар былтыр четке рекорддук сумманы которушкан
Эң көп окулган жаңылыктар
23-февраль&nbsp;&mdash; Ата Мекенди коргоо күнү! 23-февраль — Ата Мекенди коргоо күнү!
Орозо &minus;2026: Кайсы нерселер орозону бузат жана кайсы нерселер бузбайт? Орозо −2026: Кайсы нерселер орозону бузат жана кайсы нерселер бузбайт?
УКМКнын төрагасы генерал-лейтенант, ИИМдин башчысы генерал-полковник наамын алды УКМКнын төрагасы генерал-лейтенант, ИИМдин башчысы генерал-полковник наамын алды
Salam Premium Cola Рамазан айында ооз ачууларды уюштура баштады Salam Premium Cola Рамазан айында ооз ачууларды уюштура баштады
26-февраль, бейшемби
15:24
2025-жылы 136 миңден ашык бөбөк «балага сүйүнчү» төлөмүн алган 2025-жылы 136 миңден ашык бөбөк «балага сүйүнчү» төлөмү...
15:12
Мурдагыдан да жакшы болот: Садыр Жапаров Ташиев менен мамилеге комментарий берди
15:02
Чыңгыз Ажибаев төраганын орун басары кызматынан кетти
13:15
ЖКда алимент төлөбөгөндөргө жазаны күчөтүү сунушталды
13:05
1-апрелден тарта унааларды кайра каттоо онлайн жүргүзүлөт