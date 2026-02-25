13:25
Кыргызча

ӨКМ: Ашууларда жана жолдордо кар көчкү түшүү коркунучу бар

Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кар көчкүгө байланыштуу шашылыш билдирүү таратты.

Ага ылайык, 26-февралдан 28-февралга чейин күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда кар көчкү жана кар күрткүсү күтүлөт.

Кар көчкү түшүүcү жана кар күрткүсү күтүлгөн аймактар:

  • Бишкек — Ош унаа жолунун 121-138-чакырымдарындагы Төө-Ашуу ашуусунда, 198-265 -чакырымдарындагы Чычкан капчыгайы, Ала-Бел ашуусунда;
  • Мырза-Аке — Кара-Кулжа — Алайкуу унаа жолунун 55-115-чакырымдарында;
  • Ала-Бука — Каныш-Кыя унаа жолунун 45-112-чакырымдарындагы Чапчыма ашуусунда;
  • Красная-Горка — Акташ унаа жолунун 0-3-чакырымдарында;
  • Сары-Таш — Дароот-Коргон — Карамык унаа жолунун 97-98-чакырымдарында;
  • Бишкек — Нарын — Торугарт унаа жолунун 292-305-чакырымдарындагы Долон ашуусунда;
  • Арал — Миң-Куш унаа жолунун 1-14-чакырымдарында;
  • Арал — Суусамыр жолунун 8-21-чакырымдарында;
  • Балыкчы — Казарман — Жалал-Абад унаа жолунун 201-205-, 260-290- жана 326-349-чакырымдарындагы Көк-Арт ашуусу;
  • Каракол — Эңилчек унаа жолунун 45-90-чакырымдарындагы Чоң-Ашуу ашуусу;

Жолдор тайгак болуп, муз тоңот. Унаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/363506/
