11:01
USD 87.45
EUR 104.78
RUB 1.15
Кыргызча

Шашылыш билдирүү! Тоолуу райондордо кар көчкү түшүүсү мүмкүн

29-январдан 31-январга чейин жаап өткөн жана күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда кар көчкү түшүүcү жана кар күрткүсү күтүлөт.

Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей, кар көчкү төмөнкү аймактарда түшүүсү мүмкүн:

  • Бишкек — Ош унаа жолунун 198-255 чакырымдарындагы Ала-Бел ашуусу, Чычкан капчыгайында;
  • Каракол — Эңилчек унаа жолунун 45-90 чакырымдарындагы Чоң-Ашуу ашуусуда;
  • Ала-Бука — Каныш-Кыя унаа жолунун 65-101 чакырымдарындагы Чапчыма ашуусунда;
  • Красная-Горка — Ак-Таш унаа жолунун 0-3 чакырымдарында.

Жолдор тайгак болуп муз тоңот. Унаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарылдыгы эскертилет.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/359719/
Кароо: 91
Басууга
Теги
Шашылыш билдирүү! Ашууларда жана унаа жолдордо кар көчкү түшүүсү мүмкүн
Бийик тоолуу унаа жолдорго кар көчкү түшүүсү күтүлөт
Шашылыш билдирүү! Өлкө аймагында аба ырайы кескин өзгөрөт
Шашылыш билдирүү! Бишкек менен Чүйдө катуу шамал күтүлүүдө
Шашылыш билдирүү! Бишкек менен Чүйдө катуу шамал болушу мүмкүн
Шашылыш билдирүү! Тоолуу аймактарда жана ашууларда кар көчкү түшүүсү күтүлөт
Шашылыш билдирүү! Бишкек менен Чүйдө катуу шамал күтүлөт
Шашылыш билдирүү! Бишкек менен Чүйдө катуу шамал күтүлүүдө
Шашылыш билдирүү! Кыргызстанда нөшөрлүү жамгырдан улам сел жүрүшү мүмкүн
Шашылыш билдирүү: Тоолуу райондордо сел жүрүшү мүмкүн
Эң көп окулган жаңылыктар
Чүй каналы бетондолот: 37&nbsp;млн евролук долбоор суу жоготууларын эки эсеге азайтат Чүй каналы бетондолот: 37 млн евролук долбоор суу жоготууларын эки эсеге азайтат
Арбагы тынч жатсын! Роза Айтматова элге кайрылды Арбагы тынч жатсын! Роза Айтматова элге кайрылды
Кыргызстанда бир жуманын ичинде КРВИ жана сасык тумоонун 14&nbsp;600 учуру катталды Кыргызстанда бир жуманын ичинде КРВИ жана сасык тумоонун 14 600 учуру катталды
Калктын өкмөткө болгон ишеним индекси жогорулады Калктын өкмөткө болгон ишеним индекси жогорулады
29-январь, бейшемби
10:45
Зеленский Путин менен жолугушууга даяр: Кремлдин жообу Зеленский Путин менен жолугушууга даяр: Кремлдин жообу
10:32
Кыргызстанда ымыркайлардын өлүмү азайып, энелердин өлүмү көбөйгөн
10:09
12 жылдык окууга өтүү. Үч сабак боюнча окуу китептерин иштеп чыгуучулар тандалды
10:02
Шашылыш билдирүү! Тоолуу райондордо кар көчкү түшүүсү мүмкүн
09:42
Бүгүнкү доллардын курсу