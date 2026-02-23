Шашылыш билдирүү! 23-26-февралда тоолуу райондордо кар көчкү түшүшү мүмкүн

23-26-февраль күндөрү өлкөнүн тоолуу райондорунда кар көчкү түшүү жана кар күрткүсү күтүлөт. Айрым унаа жолдорунда кыймылга убактылуу чектөөлөр киргизилиши мүмкүн. Бул тууралуу ӨКМ билдирет.
Маалыматка ылайык, кооптуу аймактарга төмөнкүлөр кирет:
- Төө-Ашуу ашуусу (121—138-чакырым),
- Ала-Бел ашуусу (198—265-чакырым),
- Долон ашуусу (292—305-чакырым),
- Көк-Арт ашуусу (201–205, 260–290, 326—349-чакырымдары)
- Чоң-Ашуу ашуусу (45—90-чакырым) кирет.
Ошондой эле Мырзаке—Кара-Кулжа—Алайкуу, Ала-Бука—Каныш-Кыя (Чапчыма ашуусу), Красная-Горка—Акташ, Сары-Таш—Дароот-Коргон—Карамык, Бишкек—Нарын—Торугарт, Арал—Миң-Куш жана Арал—Суусамыр унаа жолдорунда да кар көчкү коркунучу бар.
Жолдордо кар күрткүсү жана муз тоңуу күтүлөт. Айдоочуларга унаалардын ортосунда 500 метр аралыкты сактоо сунушталат.
Тиешелүү кызматтар абалды көзөмөлдөп, зарыл болгон учурда тазалоо иштерин жүргүзөт. Айдоочулардан сактык чараларын сактоо өтүнүлөт.