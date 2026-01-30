15:11
Шашылыш билдирүү! Тоолуу райондордо кар көчкү түшүүсү мүмкүн

Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Гидрометеорология кызматынын билдирүүсүнө ылайык, кар көчкү түшүүсү мүмкүн жана кар күрткүсү пайда болот. Эртең 31-январдан 2-февралга чейин түзүлгөн кар көчкү кырдаалы Кыргызстандын тоолуу райондорунда:

  • Бишкек — Ош унаа жолунун 198-255-чакырымдарындагы Ала-Бел ашуусу, Чычкан капчыгайы;
  • Каракол — Эңилчек жолунун 45-90-чакырымдарындагы Чоң-Ашуу ашуусунда кар көчкү түшүүсү мүмкүн.

«Кар күрткүсү күтүлүп, жолдор тайгак болуп муз тоңот. Андыктан, унаалардын ортосунда кеминде 500 метр аралыкты сактоону унутпаңыздар», — деп Өзгөчө кырдаалдар министрлиги эскертет.
