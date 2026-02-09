11:35
USD 87.45
EUR 103.13
RUB 1.14
Кыргызча

Шашылыш билдирүү! Ашууларда жана унаа жолдордо кар көчкү түшүшү мүмкүн

Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кар көчкүгө байланыштуу шашылыш билдирүү таратты.

Маалыматка ылайык, бүгүн, 9-февралда жаап өткөн жана күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу, Кыргызстандын төмөнкү аймактарында кар көчкү күтүлөт:

  • Бишкек — Ош унаа жолунун 121-138-чакырымдарындагы Төө-Ашуу ашуусу, 198-255-чакырымдарындагы Ала-Бел ашуусу, Чычкан капчыгайында;
  • Ала-Бука — Каныш-Кыя унаа жолунун 65-101 чакырымдарындагы Чапчыма ашуусунда;
  • Красная-Горка — Ак-Таш унаа жолунун 0-3-чакырымдарында;
  • Мырза-Аке — Кара-Кулжа — Алайкуу унаа жолунун 65-110 чакырымдарында;
  • Каракол — Эңилчек унаа жолунун 45-90 чакырымдарындагы Чоң-Ашуу ашуусун кар көчкү түшүүcү жана кар күрткүсү күтүлөт.

Жолдор тайгак болуп муз тоңот. Унаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/361115/
Кароо: 83
Басууга
Теги
Шашылыш билдирүү! Бишкек жана Чүйдө катуу шамал күтүлөт
Бишкек — Ош жолунда кар көчкүлөр атайын атып түшүрүлүүдө
ӨКМ эскертет: Тоолуу аймактарында кар көчкү түшүүсү мүмкүн
Шашылыш билдирүү! Кыргызстандын тоолуу райондорунда кар көчкү түшүшү мүмкүн
Шашылыш билдирүү! Тоолуу райондордо кар көчкү түшүүсү мүмкүн
Шашылыш билдирүү! Тоолуу райондордо кар көчкү түшүүсү мүмкүн
Кар көчкү түштү! Бишкек — Ош жолу убактылуу жабылды
Шашылыш билдирүү! Ашууларда жана унаа жолдордо кар көчкү түшүүсү мүмкүн
Шашылыш билдирүү! Ашууларда кар көчкү түшүүсү күтүлүүдө
Бийик тоолуу унаа жолдорго кар көчкү түшүүсү күтүлөт
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргызстанда Орозо айы 19-февралда башталат Кыргызстанда Орозо айы 19-февралда башталат
Жалал-Абад облусунда он&nbsp;гектар жер мамлекеттин менчигине кайтарылды Жалал-Абад облусунда он гектар жер мамлекеттин менчигине кайтарылды
Өткөн жылы өлкөдө 4429 кырсык катталып, анын кесепетинен 313 адам каза болгон Өткөн жылы өлкөдө 4429 кырсык катталып, анын кесепетинен 313 адам каза болгон
Кара-Балта шаарына жаңы мэр дайындалды Кара-Балта шаарына жаңы мэр дайындалды
9-февраль, дүйшөмбү
11:20
Өзгөндөгү аламан улактан кийин талаа таштандыга толуп калган Өзгөндөгү аламан улактан кийин талаа таштандыга толуп к...
11:05
Быйыл сугат жайларын оңдоого бюджеттен 12,3 миллиард сом бөлүнгөн
10:35
Шашылыш билдирүү! Ашууларда жана унаа жолдордо кар көчкү түшүшү мүмкүн
10:29
Бүгүн Жогорку Кеңештин төрагасы Түркияга расмий сапары менен барат
10:15
«Кашка-Кулак» лыжа базасында бир кыз капчыгайга кулап, реанимацияга жаткырылды