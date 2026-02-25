11:52
UWW уюмунун версиясы: Дүйнөлүк рейтингде Кыргызстандан беш балбан көрсөтүлдү

Дүйнөлүк рейтингде Кыргызстандын беш балбаны орун алды. Бул тууралуу United World Wrestling (UWW) уюмунун расмий сайтында маалымдалган.

Жаңы жылдын башындагы рейтинг 2025-жылы Хорватияда өткөн Дүйнө чемпиондугунда спортчулар топтогон упайлардын негизинде түзүлгөн.

UWW
Фото UWW . Эрназар Акматалиев

Рейтинг жыйынтыгында кыргызстандык балбандардын көрсөткүчтөрү төмөнкүдөй болду:

  • Бекзат Алмаз уулу (57 килограммга чейин) — 2-орун;
  • Эрназар Акматалиев (74 килограммга чейин) — 3-орун;
  • Тайырбек Жумашбек уулу (61 килограммга чейин) — 8-орун;
  • Орозобек Токтомамбетов (74 килограммга чейин) — 24-орун;
  • Мухаммад Абдуллаев (86 килограммга чейин) — 34-орун.

Бул жыйынтык кыргыз балбандарынын эл аралык аренадагы атаандаштык деңгээли жогору экенин дагы бир жолу далилдеди. UWW рейтингинде алдыңкы саптарга чыгуу спортчулардын дүйнөлүк чемпионаттардагы жана ири мелдештердеги туруктуу ийгиликтерине түздөн-түз байланыштуу.
