Чүй облусунда жайыттарга мотоцикл менен чыккан айдоочуларга айып пул салынат

Бишкек шаарында жана Чүй облусунда эндуро-жарыш жана башка мототехникалардын жайыттарга, ошондой эле өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарына уруксатсыз кирген учурлары катталууда. Акыркы рейддердин жүрүшүндө ондогон мыйзам бузуулар аныкталды. Бул тууралуу Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги билдирет.

«Жайыттарда, көл жээктеринде жана жаратылыш аймактарында мотоцикл айдоо төмөнкүдөй терс кесепеттерге алып келет жайыттын кыртышын бузат, чөптөрдүн кайра өсүшүн начарлатат, мал жайлоосуна тоскоолдук жаратат, жапайы жаратылыштын жашоо чөйрөсүн бузат, топурактын эрозиясын күчөтөт жана эс алуучу жарандардын коопсуздугуна коркунуч жаратат. Бул — жөн гана «ызы-чуу» эмес, бул — экосистемага түз келтирилген зыян.

Бул багытта Министрлер кабинетинин токтомунун негизинде жайыттарда жана өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарында профилактикалык жана тартипти күчөтүү иштери жүрүп жатат. Эрежелерди бузган жарандарга карата мыйзамда каралган жоопкерчилик чаралары, анын ичинде 20 миң сомго чейин айып пул салуу каралган.

«Акыркы күндөрү эле Бишкек шаары жана Чүй облусунун аймагында жүргүзүлгөн рейддердин жүрүшүндө ондогон мыйзам бузуу фактылары аныкталды. Текшерүүлөр уланууда жана мыйзам талаптарын бузбоого чакырабыз. Бул багыттагы иш чаралар токтобойт, тескерисинче күчөтүлөт. Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматы төмөнкүлөрдү өзгөчө белгилейт: жайыт — трасса эмес, табият — оюн талаа эмес, көл жээги — мотодром эмес. Табиятты сактоо — жалпы жоопкерчилик. Эркиндик жоопкерчилик менен бирге болушу керек», — деп жазылат маалыматта.
