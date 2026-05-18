15:40
USD 87.45
EUR 101.73
RUB 1.19
Кыргызча

Камчыбек Ташиевдин иши боюнча биринчи отурум жабык эшик артында башталды

Бүгүн, 18-майда Бишкектин Биринчи Май райондук сотунда УКМКнын мурдагы башчысы Камчыбек Ташиевге козголгон кылмыш иши боюнча алдын ала угуулар башталды.

Буга чейин Башкы прокуратура айыптоо актысын бекитип, иштин материалдарын сотко жөнөткөн.

Адвокат Икрамидин Айткуловдун айтымында, Камчыбек Ташиевге бийликти күч менен басып алууга даярдык көрүү жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренелери боюнча айып тагылган. Бул иш боюнча аны менен бирге дагы бир нече адам өтүүдө.

Кылмыш ишине «Купуя» грифи коюлгандыктан, соттук отурумдар жабык тартипте өткөрүлөт. Сот жараянынын катышуучуларына тергөөнүн материалдарын жана териштирүүнүн чоо-жайын ачыктоого тыюу салынган.

Эске салсак, буга чейин президент Садыр Жапаров Камчыбек Ташиевдин «75тин катында» айтылгандарга тиешеси бар-жогун тергөө жана сот аныкташы керектигин билдирген.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/374259/
Кароо: 73
Басууга
Теги
Камчыбек Ташиевдин иши сотко өттү. Ага «жашыруун» деген гриф коюлду
Инанды жана башка түрк жарандарына берилген паспорт боюнча сот өкүмү чыкты
Kaktus.media басылмасына каршы арыз боюнча сот чечими чыкты
Быйыл сот системасынын бюджети 35 пайызга көбөйдү
Акыркы 2 жылда 190 судьяны тартип жоопкерчилигине тартуу чечими кабыл алынган
Алар космостон келишкен жок. Гүлбара Калиева соттук этика тууралуу
Сот залдарынын болгону 35 пайызы аудио- жана видеофиксация менен жабдылган
«Ачык саясат» гезити Кожобек Рыспаевге 300 миң сом төлөп берет
Свердлов райондук сотунун мурунку төрайымы соттолду
Пекин Кытайда соттолгон төрт кыргыз жаранын мекенине өткөрүп берет
Эң көп окулган жаңылыктар
Бишкектеги алты көрүстөнгө сөөк коюуга тыюу салынды Бишкектеги алты көрүстөнгө сөөк коюуга тыюу салынды
КР&nbsp;биринчи премьер-министри Насирдин Исановдун өмүрү жана өлүмүнүн сыры КР биринчи премьер-министри Насирдин Исановдун өмүрү жана өлүмүнүн сыры
&laquo;Жүрөктөн жүрөккө&raquo;: Эртең Бишкекте Энелер күнүнө карата жарманке өтөт «Жүрөктөн жүрөккө»: Эртең Бишкекте Энелер күнүнө карата жарманке өтөт
Бишкектин мэри президенттин күйөө баласыбы? Калаа башчысынын жообу Бишкектин мэри президенттин күйөө баласыбы? Калаа башчысынын жообу
18-май, дүйшөмбү
15:29
Кыргызстанда бийик тоолуу аймакта жашаган 29 миңге чукул бала жөлөк пул алат Кыргызстанда бийик тоолуу аймакта жашаган 29 миңге чуку...
15:19
Саламаттык сактоо министрлиги: «Кыргызстанга Эбола вирусу кирүү коркунучу төмөн»
14:59
Кыргызстандын маданият министринин жаңы орун басары дайындалды
14:57
Камчыбек Ташиевдин иши боюнча биринчи отурум жабык эшик артында башталды
13:38
Кытайда күчү 5,2 баллга жеткен жер титирөө болду. Каза болгондор бар