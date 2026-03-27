ЕАЭБдин Өкмөттөр аралык кеңешинин кийинки жыйыны Кыргызстанда өтөт

Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Казакстанга болгон иш сапарынын алкагында Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кеңейтилген курамдагы жыйынына катышты.
Жыйынга Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттер Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Россия өкмөт башчылары, Армениянын вице-премьери, ошондой эле биримдикке байкоочу мамлекеттердин делегация башчылары жана Евразия экономикалык комиссиясынын коллегиясынын төрагасы катышты.
Анда сөз сүйлөгөн министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев, алгач ЕАЭБ органдарына быйыл төрагалык кылып жаткан казак тарапка жылуу тосуп алгандыгы үчүн ыраазычылык билдирип, биримдиктин акыркы беш жыл аралыгындагы негизги социалдык-экономикалык көрсөткүчтөрүнө жана бир катар маселелерге токтолду.
«2020-жылга салыштырмалуу 2025-жылга карата ИДПнын өсүү темпи биримдикке мүчө мамлекеттердин баарында байкалган. Мамлекеттер ортосунда өз ара товар жүгүртүүнүн көлөмү көбөйгөн. Аны менен катар, акыркы беш жылда Кыргызстанда реалдуу экономикалык өсүш болду. Мунун баары биздин өлкөлөр ортосундагы кызматташуунун туура багыттарын аныктаганын көрсөтүп турат», — деди минкаб төрагасы.
«Кабыл алынган макулдашуулар жарандар үчүн бул сезимтал чөйрөдө улуттук жөнгө салуучу демилгелерди иштеп чыгууда өз ара аракеттенүү жана бири-бири менен координациялоо толук камсыз кылынбай жатат. Комиссияга биздин өкмөттөр менен бирдикте миграциялык саясат боюнча ведомстволордун жетекчилеринин деңгээлинде консультациялар үчүн туруктуу аянтча түзүү маселесин киргизүүнү сунуш кылам», — деди ал.
Ал ошондой эле логистиканын натыйжалуулугун камсыз кылуу маселеси бүгүнкү күнгө чейин актуалдуу бойдон калып жатканын белгиледи. Анын айтымында санариптик чечимдер ачык-айкындуулукту камсыз кылып, логистиканын ылдамдыгын жогорулатат. Өзгөчө учурларда товарларды жеткирүү пункттарында контролдук чаралар жүргүзүлүшү мүмкүн, ошондой эле кошумча салык эсептөөлөр, анын ичинде товарларды конфискациялоо жана жок кылуу сыяктуу зарыл чаралар көрүлмөк.
Мындан тышкары биримдик «Евразия экономикалык жол» өнүктүрүү декларациясын ишке ашыруу боюнча жол картасын ишке ашыра баштаганын, анын алкагында Биримдиктин алдында дымактуу максаттар турганын, аны менен катар Кыргызстан маанилүү деп эсептеген бир катар маселелерди жыйында белгилеп өттү.
«Санариптик трансформация, өнөр жай кооперациясы жана инновациялар биримдиктин өнүгүүсүндөгү үч маанилүү багыт. Бүгүнкү күндө биримдиктин алкагында биз заманбап инфраструктураны ырааттуу өнүктүрүүгө, жогорку квалификациялуу кадрларды даярдоого, ченемдик укуктук базаны жакшыртууга тийишпиз. Кабыл алган чечимдерибиз Биримдикке мүчө мамлекеттердин жалпы жарандары үчүн сезилерлик натыйжа берерине ишенем», — деди Адылбек Касымалиев.
Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги тар жана кеңейтилген курамдагы жыйындарында жалпы 13 маселе каралып, бир катар документтерге кол коюлду.
Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кийинки жыйынын Кыргызстанда үстүбүздөгү жылдын август айында өткөрүү чечими кабыл алынды.