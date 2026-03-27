ЕАЭБдин Өкмөттөр аралык кеңешинин кийинки жыйыны Кыргызстанда өтөт

Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы
Фото Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы. Касымалиев Шымкентте өткөн ЕАЭБ өкмөттөр аралык кеңешинин жыйынына катышты

Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Казакстанга болгон иш сапарынын алкагында Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кеңейтилген курамдагы жыйынына катышты.

Жыйынга Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттер Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Россия өкмөт башчылары, Армениянын вице-премьери, ошондой эле биримдикке байкоочу мамлекеттердин делегация башчылары жана Евразия экономикалык комиссиясынын коллегиясынын төрагасы катышты.

Анда сөз сүйлөгөн министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев, алгач ЕАЭБ органдарына быйыл төрагалык кылып жаткан казак тарапка жылуу тосуп алгандыгы үчүн ыраазычылык билдирип, биримдиктин акыркы беш жыл аралыгындагы негизги социалдык-экономикалык көрсөткүчтөрүнө жана бир катар маселелерге токтолду.

«2020-жылга салыштырмалуу 2025-жылга карата ИДПнын өсүү темпи биримдикке мүчө мамлекеттердин баарында байкалган. Мамлекеттер ортосунда өз ара товар жүгүртүүнүн көлөмү көбөйгөн. Аны менен катар, акыркы беш жылда Кыргызстанда реалдуу экономикалык өсүш болду. Мунун баары биздин өлкөлөр ортосундагы кызматташуунун туура багыттарын аныктаганын көрсөтүп турат», — деди минкаб төрагасы.

Өсүш көрсөткүчтөрү менен катар Биримдин айрым маселелерине токтолгон минкаб төрагасы Адылбек Касымалиев ЕАЭБ жөнүндөгү келишим эмгек миграциясы чөйрөсүндө макулдашылган саясатты ишке ашырууну жана жумушчу күчүнүн эркин кыймылын камсыз кылууну карарын билдирди.

«Кабыл алынган макулдашуулар жарандар үчүн бул сезимтал чөйрөдө улуттук жөнгө салуучу демилгелерди иштеп чыгууда өз ара аракеттенүү жана бири-бири менен координациялоо толук камсыз кылынбай жатат. Комиссияга биздин өкмөттөр менен бирдикте миграциялык саясат боюнча ведомстволордун жетекчилеринин деңгээлинде консультациялар үчүн туруктуу аянтча түзүү маселесин киргизүүнү сунуш кылам», — деди ал.

Ал ошондой эле логистиканын натыйжалуулугун камсыз кылуу маселеси бүгүнкү күнгө чейин актуалдуу бойдон калып жатканын белгиледи. Анын айтымында санариптик чечимдер ачык-айкындуулукту камсыз кылып, логистиканын ылдамдыгын жогорулатат. Өзгөчө учурларда товарларды жеткирүү пункттарында контролдук чаралар жүргүзүлүшү мүмкүн, ошондой эле кошумча салык эсептөөлөр, анын ичинде товарларды конфискациялоо жана жок кылуу сыяктуу зарыл чаралар көрүлмөк.

Мындан тышкары биримдик «Евразия экономикалык жол» өнүктүрүү декларациясын ишке ашыруу боюнча жол картасын ишке ашыра баштаганын, анын алкагында Биримдиктин алдында дымактуу максаттар турганын, аны менен катар Кыргызстан маанилүү деп эсептеген бир катар маселелерди жыйында белгилеп өттү.

«Санариптик трансформация, өнөр жай кооперациясы жана инновациялар биримдиктин өнүгүүсүндөгү үч маанилүү багыт. Бүгүнкү күндө биримдиктин алкагында биз заманбап инфраструктураны ырааттуу өнүктүрүүгө, жогорку квалификациялуу кадрларды даярдоого, ченемдик укуктук базаны жакшыртууга тийишпиз. Кабыл алган чечимдерибиз Биримдикке мүчө мамлекеттердин жалпы жарандары үчүн сезилерлик натыйжа берерине ишенем», — деди Адылбек Касымалиев.

Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги тар жана кеңейтилген курамдагы жыйындарында жалпы 13 маселе каралып, бир катар документтерге кол коюлду.

Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кийинки жыйынын Кыргызстанда үстүбүздөгү жылдын август айында өткөрүү чечими кабыл алынды.
Адылбек Касымалиев Караколдо жаңы медициналык кластер курууну тапшырды
Кыргызстан эки «Airbus A321» учагын сатып алат. Минкаб келишимге кол койду
Кыргызстанда курулуш тармагындагы ИДП 438,5 миллиард сомду түздү
Өзгөчө кырдаалдар министрлигине 116 даана атайын техника тапшырылды
Ысык-Көлдө «Тамчы» каржы-инвестициялык аймагынын мезгил кутусу салынды
Адылбек Касымалиев Бириккен Араб Эмираттарына болгон жумушчу иш сапары аяктады
Минкаб: Кафелерге 15 пайыздык тейлөө акысын кошууга уруксат берилген эмес
Министрлер кабинети чет элдик номерлүү унааларды мыйзамдаштырууну узартпайт
Камбарата ГЭС-1 жана инвестиция: Амангелдиев америкалык инвесторлорго жолукту
Министрлер кабинетинин төрагасы Бириккен Араб Эмираттарына иш сапары менен барат
Ошто төрт эм&nbsp;төрөгөн эне ымыркайлары менен үйүнө чыгарылды Ошто төрт эм төрөгөн эне ымыркайлары менен үйүнө чыгарылды
Бүгүн Бишкекте жылуулук өчүрүлүп, 1-апрелден тарта ысык суу токтотулат Бүгүн Бишкекте жылуулук өчүрүлүп, 1-апрелден тарта ысык суу токтотулат
Чүйдө жөө өтмөктөн окуучу кызды унаа сүзүп, каза болду Чүйдө жөө өтмөктөн окуучу кызды унаа сүзүп, каза болду
24-мартка карата аба ырайы 24-мартка карата аба ырайы
27-март, жума
16:05
ЕАЭБдин Өкмөттөр аралык кеңешинин кийинки жыйыны Кыргызстанда өтөт
15:23
Кыргызстанда Бүткүл дүйнөлүк акча жумалыгы өтөт
15:05
«Манас» эл аралык аэропортуна кирүүчү жаңы жол салынат
14:35
Сентябрь айында 170 миңге жакын бала биринчи класска барат
13:30
Дем алыш күндөрү Бишкекте азык-түлүк жарманкеси өтөт