09:30
USD 87.45
EUR 102.21
RUB 1.13
Кыргызча

Жети-Өгүз районунда «Өрүк фест» фестивалы өтөт

15-апрелде Ысык-Көл облусунун Жети-Өгүз районун Кичи-Жаргылчак айылында «Өрүк фест» фестивалы өткөрүлөт. Бул тууралуу иш-чараны уюштуруучулар 24.kg маалымат агенттигине билдирди.

Бул «Өрүк фест» фестивалынын максаты: Районубуздун айылдарынын күч-аракеттерин бириктирүү, мөмө-жемиш өндүрүшүн өнүктүрүү үчүн инвестицияларды тартууга көмөк көрсөтүү, аймагыбыздын айыл чарба продукцияларын дүйнө элине таанытуу, экологиялык-туризм тармагын өнүктүрүү болуп саналат.

Жаздын келиши менен биринчиден болуп өрүктүн гүлдөшү жергебизде жаңыланууну, жазгы биринчи жакшы сезимдерди алып келет. Айыл аймагында абрикос өстүрүү, мөмө-жемиш менен багбанчылык кылуу жакшы жолго алынып, жалпысынан 450га өрүк бак аянттары өстүрүлүп, бир жылдык түшүмүнөн 6,5-7000 тоннанын тегерегинде абрикос продуктыларын мамлекетибизден сырткары жактарга экспорттолот.

Аймагыбыздын тургундарынын негизги кирешелүү тармагы болуп багбанчылык, мөмө-жемиш продукцияларын өндүрүү үй-бүлөлүк экономикалык абалын өстүрүү максатында пайдаланат.

Уюштуруучулардын айтымында, мындай ири иш-чаранын өткөрүлүшү жергебиздин мөмө-жемиш азыктарын жайылтууга жана өнүктүрүүгө өбөлгө түзөт. Аймакта ишкерлерди колдоо, жакырчылык менен күрөшүүнүн жана социалдык-экономикалык өнүгүүнүн эффективдүү жолу болуп саналат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/370032/
Кароо: 65
Басууга
Теги
Ысык-Көлгө куйган дарыяларга 582 миң даана форель чабактары коё берилди
Ысык-Көлдө «Тамчы» каржы-инвестициялык аймагынын мезгил кутусу салынды
Ысык-Көл облусу толугу менен тамчылатып жана жамгырлатып сугаруу ыкмасына өтөт
Кыргызстандагы биринчи шамал электр станциясы мегаватт энергия бере баштады
Ысык-Көл аймагында туристтер үчүн уникалдуу 180 тонналык нефрит ташы ачылды
Ысык-Көлдөн миң метрден ашык балык уулоочу тор чыгарылды
Ысык-Көлдү тор жана таштандыдан тазалоо иштери уланууда
Жыргалаң кени Ысык-Көл аймагында беш жер тилкесин аукционго койду
Аба ырайынын өзгөрүшүнө байланыштуу Түп районунда өзгөчө кырдаал жарыяланды
«Автовнештранс» ишканасынын Ысык-Көлдөгү бөлүмү мамлекетке алынды
Эң көп окулган жаңылыктар
Аламүдүн районунда кадрдык алмашуу: жаңы аким дайындалды Аламүдүн районунда кадрдык алмашуу: жаңы аким дайындалды
ЖК&nbsp;өкмөттөн Чернобыль апааты курмандыктарына бир жолку төлөмдү берүүнү суранды ЖК өкмөттөн Чернобыль апааты курмандыктарына бир жолку төлөмдү берүүнү суранды
УКМК Балыкчыда кол тамгаларды жасалмалаган жеке нотариусту кармалды УКМК Балыкчыда кол тамгаларды жасалмалаган жеке нотариусту кармалды
ЖК&nbsp;депутаты Кара-Балта шаарына абаны тазалоочу жабдыктарды орнотууну суранды ЖК депутаты Кара-Балта шаарына абаны тазалоочу жабдыктарды орнотууну суранды
13-апрель, дүйшөмбү
09:15
Казакстан Кыргызстанга дан жана ун жеткирүүнү көбөйттү
09:00
Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт. 13-15-апрелге карата аба ырайы
08:45
08:35
БУУ: Суданда 33,7 миллион адам гуманитардык жардамга муктаж
08:00
UWW рейтинги: Кыргызстандык балбан Раззак Бейшекеев алдыңкы бештикке кирди
10-апрель, жума
18:40
Азия чемпионаты. Эрназар Акматалиев жарым финалда утулуп калды
18:32
11-апрелге карата аба ырайы
16:49
Ош шаарында он мектеп курулат. Толук тизме
16:38
Таштарды кулатуу. Бишкек-Нарын-Торугарт жолунда жол кыймылы чектелет