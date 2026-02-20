13:11
Кыргызстанда 50 дарыгер-нефрологдор жетишпейт

Кыргызстандагы нефрологдордун жалпы саны 19, анын ичинде жети педиатр жана 12 чоңдор. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин башкы тышкы адистеринин отчетунда айтылат.

Белгилей кетсек, чоңдор нефрологдорунун иш жүзүндөгү жеткиликтүүлүгү 100 миң калкка 0,26ны түзөт, ал эми өнүгүп келе жаткан өлкөлөр үчүн сунушталган деңгээл ≥1,0. Ошондуктан, дарыгерлердин жетишсиздиги 34тү түзөт (бул санды төрт эсеге көбөйтүү керек).

Педиатриялык нефрологдордун иш жүзүндөгү жеткиликтүүлүгү 100 миң калкка 0,3тү түзөт, ал эми сунушталган деңгээл ≥1,0. Дарыгерлердин жетишсиздиги 16ны түзөт (бул санды 3,3 эсеге көбөйтүү керек).

Адистердин орточо жашы 47 жашты түзөт, 55 жаштан жогоркулардын 38 пайызын жана 35 жашка чейинкилердин 14 пайызын түзөт.

Кадрлардын жетишсиздиги Нарын, Баткен, Ысык-Көл жана Талас облустарында өзгөчө курч, анткени ал жерде нефрологдордун кызмат орундары жок же башка адистер менен толтурулат.

«Кадрлардын жетишсиздиги нефрология адистиги боюнча дарыгерлерди максаттуу окутууну же кайра даярдоону талап кылат. Учурда нефрологдор жана гемодиализ боюнча дарыгерлер Кыргыз мамлекеттик медициналык кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу институтунда окутулат. Амбулатордук нефрологдордун арасында 19 нефрологдун бешөө (же 30 пайызы) бөйрөк трансплантациясы менен ооругандарды дарылоо боюнча окутулган. Үзгүлтүксүз мониторингди талап кылган бөйрөк трансплантациясы менен ооругандардын санын эске алганда, иммуносупрессияны жана трансплантаттын функциясын натыйжалуу көзөмөлдөө, ошондой эле бөйрөк трансплантациясынын күтүү тизмесин башкаруу үчүн окутулган дарыгерлердин жетишсиздиги байкалууда», — деп айтылат отчетто.
