Пайдалуу кеңеш: Кара карагаттын өзгөчөлүгү эмнеде?

Диетолог Елена Соломатина кара карагаттын ден соолукка пайдасы үчүн аны кантип жеш керектигин түшүндүрдү. Бул тууралуу «Вечерняя Москва» гезити жазып чыкты.

«Башка мөмөлөрдөн айырмаланып, карагаттын курамында С витамини көп. Биофлавоноиддер жана антоцианиндер аны кычкылдануудан жана бузулуудан коргойт, ошондуктан ал антиоксиданттык активдүүлүгүн сактап калат», — деп түшүндүрдү эксперт.

Карагаттын курамынын баары кан айланууну жакшыртат. Ал эми антиоксиданттар клеткалардын бузулушун жайлатып, кан агымын сактап, атеросклероздун алдын алат.

«Эркин радикалдар — бул оорулуу, мутацияланган клеткаларды жок кылуу үчүн иштелип чыккан курал. Бирок жаш өткөн сайын алардын саны зарыл болгондон көп өндүрүлөт жана алар башка клеткаларды жок кыла баштайт. Кычкылдануу жана картаюу жүрөт, бул бүт денеге терс таасирин тийгизет», — деп түшүндүрдү эксперт.

Андан тышкары, карагат организмден ашыкча кантты жана холестеринди кетирет, ал эми клетчатка пайдалуу бактерияларды пайда кылган адамдын микробиомасын колдойт.
