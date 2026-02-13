Кыргызстан менен Тажикстан эки тараптуу мамилени ар тараптуу өнүктүрүүнү көздөйт

Президент Садыр Жапаров бүгүн, 13-февралда, Тажикстан Республикасынын премьер-министри Кохир Расулзоданы өлкөгө болгон жумушчу сапарынын алкагында кабыл алды. Жолугушууда эки тараптуу мамилелерди ар тараптуу өнүктүрүү маселелерин талкуулашты.
Мамлекет башчысы жогорку даражалуу конокту тосуп алып, Кыргызстан кыргыз-тажик кызматташтыгын өз ара урматтоонун жана тараптардын кызыкчылыктарын эске алуунун негизинде мындан ары кеңейтүүгө артыкчылыктуу маани берерин белгиледи.
«Тажикстан Республикасынын президенти менен көз караштарыбыз окшош болгондуктан, кызматташуунун негизги багыттары боюнча өз ара түшүнүшүүгө жетиштик жана келечектеги өз ара аракеттенүүнүн багыттарын аныктадык», — деди Садыр Жапаров.
Ал жетишилген макулдашуулардын алкагында бүгүн коюлган милдеттерди өз убагында жана натыйжалуу ишке ашырууда маанилүү институт болууга тийиш болгон кыргыз-тажик Өкмөттөр аралык кеңешинин биринчи жыйыны ийгиликтүү өткөнүн айтты.
Мындан тышкары, президент терроризм, диний экстремизм, баңгизаттардын мыйзамсыз жүгүртүлүшү, уюшкан кылмыштуулук сыяктуу трансчек аралык коркунучтарга каршы күрөшүүдө күч-аракеттерди бириктирүүнүн зарылдыгын баса белгиледи.
Бул контекстте ал ШКУнун алкагында Душанбе шаарында Баңгизаттарына каршы күрөшүү борборун жана Бишкек шаарында Эл аралык уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү борборун түзүү боюнча өз ара колдоону белгиледи.
Мамлекет башчысы Тажикстандын премьер-министри Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы менен кызматташтыктын бардык багыттарын кеңири талкуулаганына, алакаларда жетишилген оң жылыштарды бекемдегенине жана аларга жаңы сапаттуу мазмун берерине ишеним билдирди.
Өз кезегинде Тажикстандын премьер-министри Кохир Расулзода делегациясына көрсөтүлгөн жылуу кабыл алуу жана салттуу меймандостук үчүн ыраазычылык билдирди.
Ал Кыргызстандын президентине Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун атынан саламын жана жакшы тилектерин жеткирди.
Премьер-министр алардын лидери Кыргызстан менен ынак коңшулук мамилелерди бекемдөө Тажикстандын тышкы саясатынын артыкчылыктуу багыты экенин дайыма баса белгилеп келерин айтты.
«Сиздин жетекчилигиңизде өлкөңүздө болуп жаткан масштабдуу жана оң өзгөрүүлөрдү биз чын дилден кубануу менен байкап жатабыз. Бул жетишкендиктер кыргыз элинин жаратмандык энергиясын айгинелейт жана терең урмат-сый жаратат», — деди Кохир Расулзода.
Ал ошондой эле Кыргызстандын экономикалык көрсөткүчтөрү чөлкөмдөгү эң жогорку көрсөткүчтөрдүн бири экенине токтолду.
«Сиздин Тажикстандын президенти менен болгон ишенимдүү диалогуңуздун жана көрсөтүлгөн саясий эркиңиздин аркасында мамилелерибиз сапаттык жаңы деңгээлге чыкты. Мамлекеттик чек ара жөнүндө келишимдин кол коюлуп, күчүнө кириши тарыхый жетишкендик болуп, түбөлүк достуктун, өз ара урматтоонун жана ишенимдин бекем пайдубалын түптөдү», — деп белгиледи премьер-министр.
Андан соң президент Садыр Жапаров айтылгандарды кабыл аларын билдирип, кыргыз-тажик мамилелерин мындан ары чыңдоо багытын колдой турганын айтты.
Жолугушуунун соңунда президент премьер-министрдин сапарынын жыйынтыктары жана өкмөттөрдүн биргелешкен иши эки тараптуу кызматташууну мындан ары ырааттуу жана жемиштүү өнүктүрүүгө өбөлгө түзөрүнө ишеним билдирди.