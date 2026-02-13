12:32
USD 87.45
EUR 103.90
RUB 1.13
Кыргызча

Пайдалуу кеңеш: Начар уйкунун күтүлбөгөн жагдайы айтылды

Өтө бийик жаздык уйку режимин бир аз бузуп, эртең менен калыбына келүүгө жана ден соолукка зыян келтириши мүмкүн. Бул тууралуу Vm.ru сайты жазууда.

Уйку боюнча адис Татьяна Титова көп адамдар ойлонбогон деталдарды белгиледи. Анын айтымында, жаздык моюндун абалына, мээге кан агымына жана эс алуу учурунда булчуңдардын эс алуу жөндөмүнө түздөн-түз таасир этет.

Эң негизгиси — моюндун нейтралдуу абалы. Эгерде жаздык өтө бийик болсо, омуртканын табигый огу бузулат: моюн табигый эмес абалга келип, булчуңдар чыңалып, дене толук калыбына келе албайт.

Натыйжада, ыңгайлуулук гана эмес, уйку режими да бузулат. Терең уйку бузулат, тең салмактуулугу өзгөрөт жана адам төшөктө жетиштүү сааттар бою жаткандан кийин да чарчаңкы ойгонушу мүмкүн.

Адис дени сак уйку сегиз саат «жатуу» менен гана чектелбестигин баса белгилейт. Сиз эс алган шарттар да маанилүү. Уйку гигиенасы майда-чүйдө нерселерге — бөлмөнүн температурасына, жарыкка, матрацка жана албетте, жаздыкка — көз каранды.

Андыктан, эгер сиз тез-тез чарчап, эртең менен баш ооруп же моюнуңуз чыңалып турса, жаздыгыңыздын бийиктигине жана катуулугуна көңүл буруу маанилүү. Кээде уйкунун начар болушунун себеби стресс же уйкунун жетишсиздиги эмес, башты туура эмес кармоо болуп саналат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/361843/
Кароо: 61
Басууга
Теги
Пайдалуу кеңеш: Өмүрдү кантип оңой узартууга болот?
Пайдалуу кеңеш: Февраль айы башында кайсы өсүмдүктөрдү отургузуу керек?
Пайдалуу кеңеш: Кардиолог жүрөк үчүн кооптуу азыктарды аныктады
Пайдалуу кеңеш: Иммунитетти көтөрүүгө жардам берчү суусундуктар аталды
Пайдалуу кеңеш: Чоңдордо эң көп кездешкен рак оорусу кайсы?
Пайдалуу кеңеш: Барбарис кан тамырларды кантип коргойт?
Пайдалуу кеңеш: Лимонду кимдер жебеши керек?
Пайдалуу кеңеш: Кулакчындын коопсуздугу эмнеде?
Пайдалуу кеңеш: Нипах вирусуна шектенсеңиз эмне кылуу керек?
Пайдалуу кеңеш: Эркектердин ден соолугун чыңдоочу азыктар аталды
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргызстанда Орозо айт 20-мартта белгиленет Кыргызстанда Орозо айт 20-мартта белгиленет
Олимпиада &minus;2026: Кыргызстандык спортчулар кайсы күндөрү жарышка чыгат? Ырааттама Олимпиада −2026: Кыргызстандык спортчулар кайсы күндөрү жарышка чыгат? Ырааттама
Ноокен районунда Улуу Ата Мекендик согуштун акыркы ардагери дүйнө салды Ноокен районунда Улуу Ата Мекендик согуштун акыркы ардагери дүйнө салды
БШК &#8470;&nbsp;13&nbsp;шайлоо округундагы кайра шайлоо боюнча шайлоочулардын тизмесин жарыялады БШК № 13 шайлоо округундагы кайра шайлоо боюнча шайлоочулардын тизмесин жарыялады
13-февраль, жума
12:05
Пайдалуу кеңеш: Начар уйкунун күтүлбөгөн жагдайы айтылды Пайдалуу кеңеш: Начар уйкунун күтүлбөгөн жагдайы айтылд...
11:10
Кыргызстан боюнча 206 мектеп директорлугуна конкурс жарыяланды
10:23
Төө-Ашууда оор жүк ташуучу унааларга киргизилген чектөө алынды
10:05
Тажикстандын премьер-министри Кыргызстанга келди
09:49
Президент Садыр Жапаров акыркы кадрдык чечимдер боюнча комментарий берди