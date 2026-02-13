Пайдалуу кеңеш: Начар уйкунун күтүлбөгөн жагдайы айтылды

Өтө бийик жаздык уйку режимин бир аз бузуп, эртең менен калыбына келүүгө жана ден соолукка зыян келтириши мүмкүн. Бул тууралуу Vm.ru сайты жазууда.
Уйку боюнча адис Татьяна Титова көп адамдар ойлонбогон деталдарды белгиледи. Анын айтымында, жаздык моюндун абалына, мээге кан агымына жана эс алуу учурунда булчуңдардын эс алуу жөндөмүнө түздөн-түз таасир этет.
Эң негизгиси — моюндун нейтралдуу абалы. Эгерде жаздык өтө бийик болсо, омуртканын табигый огу бузулат: моюн табигый эмес абалга келип, булчуңдар чыңалып, дене толук калыбына келе албайт.
Натыйжада, ыңгайлуулук гана эмес, уйку режими да бузулат. Терең уйку бузулат, тең салмактуулугу өзгөрөт жана адам төшөктө жетиштүү сааттар бою жаткандан кийин да чарчаңкы ойгонушу мүмкүн.
Адис дени сак уйку сегиз саат «жатуу» менен гана чектелбестигин баса белгилейт. Сиз эс алган шарттар да маанилүү. Уйку гигиенасы майда-чүйдө нерселерге — бөлмөнүн температурасына, жарыкка, матрацка жана албетте, жаздыкка — көз каранды.
Андыктан, эгер сиз тез-тез чарчап, эртең менен баш ооруп же моюнуңуз чыңалып турса, жаздыгыңыздын бийиктигине жана катуулугуна көңүл буруу маанилүү. Кээде уйкунун начар болушунун себеби стресс же уйкунун жетишсиздиги эмес, башты туура эмес кармоо болуп саналат.