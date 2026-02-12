13:05
Пайдалуу кеңеш: Өмүрдү кантип оңой узартууга болот?

Жаңы ири масштабдуу изилдөө күнүмдүк жашооңузга беш мүнөт физикалык активдүүлүктү кошуу өмүрүңүздү узартуу үчүн жетиштүү экенин тастыктайт. Бул тууралуу Championat.com сайты жазып чыкты.

The Lancet журналында жарыяланган изилдөө көрсөткөндөй, бул минималдуу активдүүлүк дагы жалпы өлүм коркунучун 10 пайызга, ал эми эң аз кыймылдаган адамдар үчүн 6 пайызга азайтат.

Норвегиянын спорт илимдери мектебинин окумуштуулары ошондой эле күн сайын 30 мүнөт отуруп, жеңил активдүүлүк менен алмаштыруу миңдеген эрте өлүмдөрдүн алдын ала аларын эсептеп чыгышты. Бул ачылыштар ден соолукка пайдасы кичинекей, үзгүлтүксүз кадамдардан башталарын көрсөтүп турат.

Жыйынтыктар Улуу Британиядан, АКШдан жана Скандинавиядан келген 135 миң адамды камтыган сегиз жылдык изилдөөгө негизделген. Алар физикалык активдүүлүгүн көзөмөлдөө үчүн акселерометр тагынышкан. Изилдөөнүн башында катышуучулардын биринде да өнөкөт оорулардын же кыймылдуулук көйгөйлөрүнүн белгилери байкалган эмес.
