Пайдалуу кеңеш: Февраль айы башында кайсы өсүмдүктөрдү отургузуу керек?

Сиз баклажан, калемпир жана көп жылдык, же эки жылдык гүлдөрдү февраль айынын башында эле отургуза баштасаңыз болот. Бул тууралуу NEWS.ru жазууда.

Эгер сиз бул өсүмдүктөрдү кийинчерээк отургузсаңыз, түшүм өз убагында алынбай калышы мүмкүн, анткени алар өтө жай өсүшү менен мүнөздөлөт.

«Көчөттөр үчүн үрөндөрдү февраль айынын башында эле отургуза башташыңыз керек, болбосо биз өз убагында түшүм ала албайбыз. Алар жерге же күнөсканага отургузуудан мурун үч айдай өсөт», — деп түшүндүрдү Воронова.

Отургузуудан мурун, үрөндөрдү өнүп чыгышы үчүн бир нече күн сууга чылап коюу керек. Ал эми 10-февралдан 15-февралга чейин көчөттөрдү идиштерге отургузса болот.
