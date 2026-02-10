14:10
Пайдалуу кеңеш: Кардиолог жүрөк үчүн кооптуу азыктарды аныктады

Ашыкча жаныбарлардын майлары жана холестерин камтыган азыктар жүрөктүн жана кан тамырлардын ден соолугу үчүн кооптуу экенин кардиолог Антон Вахляев эскерткендигин Lenta.ru сайты жазды.

Анын айтымында, буларга майлуу сүт азыктары жана колбасалардын бардык түрлөрү кирет.

«Аларга сары май, сыр, каймак, каймак жана ынак сүт кирет. Эч кандай өзгөчөлүксүз, колбаса менен ветчинин бардык түрлөрү да холестерин өтө көп. Чоңдор, айрыкча улгайган адамдар үчүн мындай азыктар ден соолукка зыяндуу, анткени алардын организми тамак-аштан кошумча холестеролду талап кылбайт», — деп түшүндүрдү дарыгер.

Ал кошумчалагандай, жумуртка дагы потенциалдуу коркунуч жаратышы мүмкүн, анткени бир жумуртканын сарысында 300 миллиграммга чейин холестерин бар. Вахляев ошондой эле тузду колдонууну көзөмөлдөөнү сунуштады.

«Аларга майлуу сүт азыктары жана колбасалардын бардык түрлөрү кирет. «Жүрөк жана кан тамыр ооруларынын эң кеңири тараганы — гипертония. Андан тышкары, жүрөк оорулары көп учурда жүрөк жетишсиздигине алып келет. Кадимки ашкана тузу бул оорулардын күчөшүнө жана өнүгүшүнө алып келиши мүмкүн», — деп эскертти кардиолог. Ошондой эле тез сиңүүчү углеводдорго жана кайра иштетилген азыктарга этият болушуңуз керек, анткени алардын курамындагы малдын майын жана холестериндин курамын баалоо кыйын.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/361342/
