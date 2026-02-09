Пайдалуу кеңеш: Иммунитетти көтөрүүгө жардам берчү суусундуктар аталды

Иммундук системаны колдоо ден соолукту чыңдоонун маанилүү бөлүгү болуп саналат. Бул тууралуу Eatthis.com сайты жазып чыкты.
Жетиштүү уйку жана тамактануудан тышкары, адистер дененин коргонуусун чыңдоого жана тийиштүү суусундукту камсыз кылууга жардам берген суюктуктарды аныкташты.
Суу
Ден соолук үчүн эң негизги жана зарыл суусундук. Ал иммундук системанын клеткаларынын туура иштеши үчүн зарыл болгон суусундукту сактайт.
Көк чай
Антиоксиданттарга бай, алар организмге эркин радикалдар менен күрөшүүгө жардам берет. Ошондой эле, ал зат алмашууну колдоп, жалпы ден соолукту чыңдай алат.
Кефир
Ичеги-карындын ден соолугунда жана иммундук функцияда маанилүү ролду ойногон пайдалуу бактериялар болгон пробиотиктердин табигый булагы болуп саналат.
Лимон жана имбир чайы
Лимондон алынган С витамининин жана имбирден алынган биоактивдүү кошулмалардын айкалышы сезгенүүнү азайтууга жана иммунитетти колдоого жардам берет. Изилдөөлөр көрсөткөндөй, бул суусундуктардагы С витамини жана антиоксиданттар клеткаларды кычкылдануу стрессинен коргоону колдойт.
100 пайыздык апельсин же грейпфрут ширеси
Цитрус ширелеринде С витамини жана фолий бар, алар иммундук тоскоолдуктардын бүтүндүгүн сактоого жана иммундук коргонуунун негизги компоненттери болгон Т клеткаларынын жана табигый киллер клеткаларынын функциясын колдоого жардам берет.
Помидор ширеси
С витаминине жана сезгенүүгө каршы касиеттери менен белгилүү болгон антиоксидант ликопенге бай бул суусундуктар сезгенүүнү азайтууга жана иммундук системаны колдоого жардам берет.