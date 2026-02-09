13:09
USD 87.45
EUR 103.13
RUB 1.14
Кыргызча

Пайдалуу кеңеш: Иммунитетти көтөрүүгө жардам берчү суусундуктар аталды

Иммундук системаны колдоо ден соолукту чыңдоонун маанилүү бөлүгү болуп саналат. Бул тууралуу Eatthis.com сайты жазып чыкты.

Жетиштүү уйку жана тамактануудан тышкары, адистер дененин коргонуусун чыңдоого жана тийиштүү суусундукту камсыз кылууга жардам берген суюктуктарды аныкташты.

Суу

Ден соолук үчүн эң негизги жана зарыл суусундук. Ал иммундук системанын клеткаларынын туура иштеши үчүн зарыл болгон суусундукту сактайт.

Көк чай

Антиоксиданттарга бай, алар организмге эркин радикалдар менен күрөшүүгө жардам берет. Ошондой эле, ал зат алмашууну колдоп, жалпы ден соолукту чыңдай алат.

Кефир

Ичеги-карындын ден соолугунда жана иммундук функцияда маанилүү ролду ойногон пайдалуу бактериялар болгон пробиотиктердин табигый булагы болуп саналат.

Лимон жана имбир чайы

Лимондон алынган С витамининин жана имбирден алынган биоактивдүү кошулмалардын айкалышы сезгенүүнү азайтууга жана иммунитетти колдоого жардам берет. Изилдөөлөр көрсөткөндөй, бул суусундуктардагы С витамини жана антиоксиданттар клеткаларды кычкылдануу стрессинен коргоону колдойт.

100 пайыздык апельсин же грейпфрут ширеси

Цитрус ширелеринде С витамини жана фолий бар, алар иммундук тоскоолдуктардын бүтүндүгүн сактоого жана иммундук коргонуунун негизги компоненттери болгон Т клеткаларынын жана табигый киллер клеткаларынын функциясын колдоого жардам берет.

Помидор ширеси

С витаминине жана сезгенүүгө каршы касиеттери менен белгилүү болгон антиоксидант ликопенге бай бул суусундуктар сезгенүүнү азайтууга жана иммундук системаны колдоого жардам берет.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/361150/
Кароо: 82
Басууга
Теги
Пайдалуу кеңеш: Чоңдордо эң көп кездешкен рак оорусу кайсы?
Пайдалуу кеңеш: Барбарис кан тамырларды кантип коргойт?
Пайдалуу кеңеш: Лимонду кимдер жебеши керек?
Пайдалуу кеңеш: Кулакчындын коопсуздугу эмнеде?
Пайдалуу кеңеш: Нипах вирусуна шектенсеңиз эмне кылуу керек?
Пайдалуу кеңеш: Эркектердин ден соолугун чыңдоочу азыктар аталды
Пайдалуу кеңеш: Бактылуулуктун сыры эмнеде?
Пайдалуу кеңеш: Какач деген эмне жана андан кантип арылуу керек?
Пайдалуу кеңеш: Нандын ордуна эмне колдонсо болот?
Пайдалуу кеңеш: Эртең менен суюк тамак ичүүнүн пайдалары айтылды
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргызстанда Орозо айы 19-февралда башталат Кыргызстанда Орозо айы 19-февралда башталат
Жалал-Абад облусунда он&nbsp;гектар жер мамлекеттин менчигине кайтарылды Жалал-Абад облусунда он гектар жер мамлекеттин менчигине кайтарылды
Өткөн жылы өлкөдө 4429 кырсык катталып, анын кесепетинен 313 адам каза болгон Өткөн жылы өлкөдө 4429 кырсык катталып, анын кесепетинен 313 адам каза болгон
Кара-Балта шаарына жаңы мэр дайындалды Кара-Балта шаарына жаңы мэр дайындалды
9-февраль, дүйшөмбү
13:05
Таластагы стратегиялык объектилер мамлекеттин менчигине кайтарылды Таластагы стратегиялык объектилер мамлекеттин менчигине...
12:40
Олимпиада −2026: Кыргызстандык спортчулар кайсы күндөрү жарышка чыгат? Ырааттама
12:25
Пайдалуу кеңеш: Иммунитетти көтөрүүгө жардам берчү суусундуктар аталды
12:05
БШК № 13 шайлоо округундагы кайра шайлоо боюнча шайлоочулардын тизмесин жарыялады
11:40
Кыргызстанда бир жумада 25 миңден ашык жол кыймылы эрежесин бузуу катталды