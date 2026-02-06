Пайдалуу кеңеш: Чоңдордо эң көп кездешкен рак оорусу кайсы?

Рак оорусунун пайда болуу коркунучу картаюу менен жогорулайт. Бул тууралуу Aif.ru сайты жазып чыкты.
Жаш өткөн сайын клеткаларда генетикалык каталар (мутациялар) топтолот, иммунитет алсырайт жана айлана-чөйрөнүн терс факторлорунун (тамеки чегүү, ультрафиолет нурлануусу, туура эмес тамактануу) таасири күчөйт.
Өпкө рагы активдүү жана пассивдүү тамеки чегүүдөн улам оорунун жана өлүмдүн негизги себеби болуп эсептелет. Бул рактын жашыруун мүнөзү анын узак симптомсуз жүрүшүндө жана эрте метастазында жатат.
Эркектерде рактын негизги үч түрү:
- Өпкө рагы рагы — өлүмдүн эң көп кездешкен себеби болуп саналат.
- Простата рагы абдан кеңири таралган, бирок көбүнчө жай өнүгөт. 50 жаштан кийин коркунуч кескин жогорулайт.
- Жоон ичегинин рагы түздөн-түз тамактануу, отурукташкан жашоо образы жана жаш курагы менен байланыштуу.
Аялдарда:
- Эмчек рагы аялдарда эң көп диагноз коюлган рак оорусу. Коркунуч жаш өткөн сайын, айрыкча менопаузадан кийин жогорулайт.
- Жоон жана түз ичегинин рагы.
- Өпкө рагы — тамеки чегүүнүн кеңири таралышынан улам аялдар арасында да оорунун көрсөткүчү жогору бойдон калууда.
- Тери рагы (айрыкча меланома эмес формалары, мисалы, базалдык клеткалык карцинома жана жалпак клеткалуу карцинома) улгайган адамдар арасында да көп кездешет.